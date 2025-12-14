  • Články
Bratislava

Po obci sa túlali medvede, prípad rieši zásahový tím

  • DNES - 15:38
  • Horné Hámre
Po obci sa túlali medvede, prípad rieši zásahový tím

Obec varuje občanov pred pohybom v rizikovej oblasti.

V obci Horné Hámre pri Žarnovici pozorovali v sobotu (13. 12.) pohyb dvoch medveďov hnedých. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.

„Dňa 13.12.2025 v čase o 9.30 hod. bol zaznamenaný výskyt 2 jedincov medveďa hnedého v lokalite Horné Hámre Brod Kopanica nad novostavbami IBV pod lesným porastom na okraji lesa vo vzdialenosti cca 200m nad zastavaným územím,“ informovala obec.

Obec vyzvala občanov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v danej lokalite. Zároveň informovala o výskyte medveďov odbor krízového riadenia Okresného úradu Žarnovica a poľovnícke združenie.

Prípad rieši zásahový tím

Vo veci koná aj zásahový tím. „Informácie boli poskytnuté a odkonzultované na príslušnom útvare tiesňovej linky, taktiež zásahový tím Stred pre riešenie týchto udalostí,“ uviedla obec.

Občania môžu ohľadom nových skutočností o výskyte medveďa informovať pohotovosť zásahového tímu Stred na čísle 0903 201 879 alebo starostu Horných Hámrov na čísle 0903 628 860, dodala obec.

Dňa 13.12.2025 v čase o 9.30 hod. bol zaznamenaný výskyt 2 jedincov medveďa hnedého v lokalite Horné Hámre Brod Kopanica...

Uverejnil používateľ Horné Hámre Sobota 13. decembra 2025


Zdroj: Info.sk, facebook.com/Horné Hámre
