Dočkáme sa slnečného svitu? Takéto bude počasie na budúci týždeň

Nedeľa, 14.12.2025Meniny má Branislava, Bronislava
Bratislava

  • DNES - 15:24
  • Bratislava
Nížiny na Slovensku sa ponorili do hmly. Ako bude vyzerať počasie na budúci týždeň?

Na území Slovenska prevládlo v posledných 12 dňoch inverzné počasie. V nižších polohách bolo zväčša zamračene a hmlisto, v stredných a vyšších polohách zase jasné alebo iba málo oblačné počasie. V nížinách tak bolo v danom období len veľmi málo vidieť slnko na oblohe. Situácia sa výrazne nezlepší ani počas nasledujúceho týždňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

V tomto smere to bolo veľmi zlé predovšetkým v Jaslovských Bohunicach. Tu za uvedených 12 dní bolo slnko na oblohe vidieť len v jednom dni a aj to len po dobu šiestich minút. Veľmi zlé to bolo so slnečným svitom aj inde v nížinách, kde bolo slnko na oblohe vidieť zväčša len v dvoch alebo v troch dňoch, ale takmer vždy len na pár minút,“ ozrejmili meteorológovia.

Situácia so slnečným svitom sa v nížinách výraznejšie nezlepší ani počas nasledujúceho týždňa. „V polohách do 300 metrov bude naďalej prevažne zamračene a hmlisto a naďalej bude na danú ročnú dobu pomerne teplo. Na mrazivé počasie pri jasnom počasí aj v nížinách a na poriadnu snehovú nádielku si budeme musieť počkať minimálne do poslednej decembrovej dekády,“ dodalo SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
Po obci sa túlali medvede, prípad rieši zásahový tím

DNES - 15:38Domáce

Obec varuje občanov pred pohybom v rizikovej oblasti.

Prezident reagoval na Danka: Opakovane a vedome klame

DNES - 14:59Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini nebude komentovať výroky lídra koaličnej SNS Andreja Danka, pretože Danko opakovane a vedome klame. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Robert Kaliňák neočakáva veto prezidenta v prípade novely Trestného zákona

DNES - 14:59Domáce

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák neočakáva veto prezidenta Petra Pellegriniho v prípade novely Trestného zákona.

Danko: Voľba prezidenta by sa mala vrátiť do rúk parlamentu

DNES - 12:24Domáce

Líder koaličnej SNS Andrej Danko si myslí, že by si mala vrátiť voľba prezidenta do rúk Národnej rady SR.

