Konfiškácia zmrazených ruských aktív by sa podľa Orbána rovnala vyhláseniu vojny
- DNES - 15:22
- Budapešť
Konfiškácia ruských aktív zmrazených na Západe by viedla k nepredvídateľným následkom pre Európsku úniu, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán.
„Dôsledky tohto kroku by boli oveľa vážnejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vyzerá to ako ekonomický problém, ale nie je to tak. Je to priamy krok k vstupu do vojny,“ povedal Orbán v rozhovore, ktorý odvysielal v nedeľu na svojom internetovom kanáli časopis Mandiner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Konfiškácia ruských menových rezerv a ich následné použitie na pomoc strane vo vojne s Ruskom by sa rovnalo vyhláseniu vojny,“ zdôraznil Orbán.
Vlády členských krajín Európskej Únie (EÚ) v piatok (12. 12.) prostredníctvom väčšinového hlasovania schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Doposiaľ boli prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžadovalo každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov. Väčšinové hlasovanie obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, ktoré boli proti spomínanému kroku. Celková hodnota dotknutých aktív sa odhaduje na približne 210 miliárd eur.
Saková: Slovensko tento rok doviezlo už len 33 % ruského plynu
Ruský plyn v roku 2025 predstavoval pre Slovensko len jednu tretinu celkových dodávok plynu.
Pravidelné finančné odmeny koncom roka dostáva necelá tretina Slovákov
Pravidelné finančné odmeny na konci roka dostáva necelá tretina slovenských zamestnancov, a to buď vo forme výkonnostných bonusov, prémií alebo 13. a 14. platu.
Premiér: V roku 2026 by sa mohli niektorým zamestnancom znížiť odvody
Budúci rok by sa mohli pri určitých kategóriách zamestnancov znížiť odvody. Muselo by to však byť spojené s nejakými opatreniami. Uviedol to premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico.
Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky
V nedeľu vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko.