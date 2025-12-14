Richard Raši odsúdil útok počas oslavy Chanuky v Austrálii
- DNES - 15:03
- Bratislava
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v nedeľu odsúdil útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv sviatku Chanuka a pozostalým obetí vyjadril úprimnú sústrasť. Uviedol to na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.
„Vždy som sa jasne a zásadne staval na stranu nekompromisného postoja, že akékoľvek násilie, antisemitizmus, neznášanlivosť či extrémizmus sú neprijateľné. V mojom vnímaní predstavujú priamy útok na demokratické princípy akejkoľvek modernej slobodnej spoločnosti. Jednoznačne som proti všetkým formám nenávisti a fanatizmu,“ poznamenal.
Dôrazne odsudzujem útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv ich sviatku Chanuka. Vždy som sa jasne a zásadne...Uverejnil používateľ Richard Raši Nedeľa 14. decembra 2025
K streľbe počas oslavy židovského sviatku Chanuka došlo v nedeľu na pláži Bondi v Sydney. Vyžiadala si najmenej 12 obetí.
