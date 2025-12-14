  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 14.12.2025Meniny má Branislava, Bronislava
Bratislava

Richard Raši odsúdil útok počas oslavy Chanuky v Austrálii

  • DNES - 15:03
  • Bratislava
Richard Raši odsúdil útok počas oslavy Chanuky v Austrálii

Predseda Národnej rady SR Richard Raši v nedeľu odsúdil útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv sviatku Chanuka a pozostalým obetí vyjadril úprimnú sústrasť. Uviedol to na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.

Vždy som sa jasne a zásadne staval na stranu nekompromisného postoja, že akékoľvek násilie, antisemitizmus, neznášanlivosť či extrémizmus sú neprijateľné. V mojom vnímaní predstavujú priamy útok na demokratické princípy akejkoľvek modernej slobodnej spoločnosti. Jednoznačne som proti všetkým formám nenávisti a fanatizmu,“ poznamenal.

Dôrazne odsudzujem útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv ich sviatku Chanuka. Vždy som sa jasne a zásadne...

Uverejnil používateľ Richard Raši Nedeľa 14. decembra 2025

K streľbe počas oslavy židovského sviatku Chanuka došlo v nedeľu na pláži Bondi v Sydney. Vyžiadala si najmenej 12 obetí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj je pred rokovaniami v Berlíne pripravený na dialóg

Zelenskyj je pred rokovaniami v Berlíne pripravený na dialóg

DNES - 13:42Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že je pripravený na „dialóg“.

Teroristická streľba počas Chanuky si vyžiadala najmenej 12 mŕtvych

Teroristická streľba počas Chanuky si vyžiadala najmenej 12 mŕtvych

DNES - 12:41Zahraničné

Streľba na pláži počas oslavy židovského sviatku Chanuka si vyžiadala najmenej 12 ľudských životov, vrátane detí, policajta a jedného z aktívnych strelcov.

Streľba na pláži: Z miesta hlásia 10 mŕtvych

Streľba na pláži: Z miesta hlásia 10 mŕtvych

DNES - 11:25Zahraničné

Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí.

Ukrajina podnikla dronové útoky na ciele v Rusku, v Moskve odstavili dve letiská

Ukrajina podnikla dronové útoky na ciele v Rusku, v Moskve odstavili dve letiská

DNES - 6:13Zahraničné

Ukrajina v sobotu večer podnikla sériu dronových útokov na viaceré ciele na území Ruska a na okupovanom polostrove Krym.

Vosveteit.sk
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na ZemiKoľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofónNa Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útokIrán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP