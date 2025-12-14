Prezident reagoval na Danka: Opakovane a vedome klame
Prezident SR Peter Pellegrini nebude komentovať výroky lídra koaličnej SNS Andreja Danka, pretože Danko opakovane a vedome klame. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Andrej Danko opakovane a vedome klame, uráža politických oponentov, účelovo šíri v spoločnosti nenávisť a od samého začiatku je najväčším zdrojom vnútorných konfliktov vo vládnej koalícii, preto jeho výroky nebude pán prezident komentovať,“ priblížili.
Danko v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 kritizoval viaceré kroky hlavy štátu. Mrzí ho, že prezident nestojí na strane koalície, keďže podľa neho by bez nej prezidentom nebol. Vyčítal mu aj to, že vetoval zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
