Zelenskyj je pred rokovaniami v Berlíne pripravený na dialóg
- DNES - 13:42
- Kyjev/Berlín
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že je pripravený na „dialóg“.
Krátko po poludní priletel do Berlína, kde sa začnú dôležité rokovania Zelenského o ukončení vojny s Ruskom s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom a európskymi lídrami. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Zelenskyj novinárom povedal, že nedostal odpoveď z Washingtonu na ukrajinské dodatky k plánu, ktorý navrhli USA. „Prijímam všetky signály a budem pripravený na dialóg, ktorý sa začne dnes (v nedeľu),“ dodal
„Summit v Berlíne je dôležitý. Stretávame sa s Američanmi aj s Európanmi ... dnes a zajtra,“ dodal Zelenskyj.
Počas chatu s novinármi na WhatsAppe pripustil, že európske a americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu by mohli byť náhradou za členstvo v NATO. Podľa agentúry Reuters zdôraznil, že z ukrajinskej strany by to bol kompromis a takéto záruky by museli byť právne záväzné.
Detaily o mieste a termínoch očakávaných rokovaní nie sú zatiaľ zrejmé.
Teroristická streľba počas Chanuky si vyžiadala najmenej 12 mŕtvych
Streľba na pláži počas oslavy židovského sviatku Chanuka si vyžiadala najmenej 12 ľudských životov, vrátane detí, policajta a jedného z aktívnych strelcov.
Streľba na pláži: Z miesta hlásia 10 mŕtvych
Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí.
Ukrajina podnikla dronové útoky na ciele v Rusku, v Moskve odstavili dve letiská
Ukrajina v sobotu večer podnikla sériu dronových útokov na viaceré ciele na území Ruska a na okupovanom polostrove Krym.
Zelenskyj potvrdil svoju cestu do Berlína, rokovať by mal aj s Merzom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že sa v najbližších dňoch zúčastní na rokovaniach v Berlíne zameraných na ukončenie vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine.