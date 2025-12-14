Teroristická streľba počas Chanuky si vyžiadala najmenej 12 mŕtvych
- DNES - 12:41
- Sydney
Streľba na pláži počas oslavy židovského sviatku Chanuka si vyžiadala najmenej 12 ľudských životov, vrátane detí, policajta a jedného z aktívnych strelcov.
Podľa austrálskych médií bolo na Bondi Beach v Sydney počas oslavy asi 2000 ľudí. TASR píše podľa televízie Sky News Australia a agentúry AFP.
„Vzhľadom na okolnosti dnešného incidentu... vyhlasujem, že ide o teroristický čin,“ povedal policajný komisár Mal Lanyon.
„Žiaľ, v tejto chvíli je najmenej 12 mŕtvych. Dvadsaťdeväť ľudí bolo prevezených do rôznych nemocníc v oblasti Sydney vrátane dvoch policajtov,“ dodal.
„V aute sme našli improvizované výbušné zariadenie, ktoré súvisí so zosnulým páchateľom,“ povedal Lanyon počas tlačovej konferencie.
Záchranné zložky prvýkrát reagovali na hlásenia o streľbe o 18.45 h (08.45 h SEČ), uviedla polícia. Ide o najhoršiu masovú streľbu v krajine od masakru v Port Arthure v roku 1996.
Jedného z aktívnych strelcov holými rukami odzbrojil očitý svedok, keď sa k nemu priblížil spoza auta na parkovisku. Vyplýva to zo záberov na sociálnych sieťach.
Podľa videa muž v bielom tričku na útočníka s puškou skočí od chrbta, vezme mu zbraň a prinúti ho bez nej odísť. Na záberoch je neskôr vidieť aj druhý strelec, ktorý strieľa na ľudí z mosta.
Stanica Sky News Australia uviedla, že odzbrojeného strelca následne začali naháňať ďalší muži.
Austrálska židovská asociácia (Australian Jewish Association) na sociálnej sieti X zverejnila video dvoch strelcov z iného uhla. Na mieste útoku sa ozvalo niekoľko desiatok výstrelov.
Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns uviedol, že útok bol „zacielený na židovskú komunitu v Sydney“ v prvý deň Chanuky. „To, čo mala byť noc pokoja a radosti oslavovaná v tejto komunite s rodinami a podporovateľmi, bolo zničené týmto hrozným, zlomyseľným útokom,“ povedal pán Minns.
Polícia Nového Južného Walesu vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhla kvôli pretrvávajúcej bombovej hrozbe. Pyrotechnici pracujú na zneškodnení viacerých možných improvizovaných výbušných zariadení.
