Tragédia vo Vrútkach: Na mieste našli telo ženy
Lekárka nevylúčila cudzie zavinenie.
V sobotu (13. 12.) večer našli vo Vrútkach telo 54-ročnej ženy bez známok života. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého lekárka na mieste nevylúčila cudzie zavinenie.
"Polícia zadržala jej manžela a začala vyšetrovanie," informoval portál.
Správu aktualizujeme.
