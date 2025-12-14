  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 14.12.2025Meniny má Branislava, Bronislava
Bratislava

Blanár: Členstvo v OECD pomáha Slovensku zvyšovať kvalitu života občanov

  • DNES - 10:24
  • Bratislava
Blanár: Členstvo v OECD pomáha Slovensku zvyšovať kvalitu života občanov

Členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pomáha Slovensku modernizovať hospodárstvo a zvyšovať kvalitu života občanov. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 25. výročia členstva SR v OECD.

Vďaka členstvu v OECD došlo počas ostatných rokov k implementácii viacerých dôležitých reforiem v oblasti školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, rozvojovej spolupráce, podpory malých a stredných podnikov, ale aj v uplatňovaní demokratických princípov či boja proti korupcii,“ skonštatoval.

Minister vyzdvihol prínos členstva z hľadiska ekonomického rozvoja a implementácie reforiem kľúčových pri transformácii slovenskej ekonomiky a pri posilňovaní postavenia SR na medzinárodnej scéne. „Konkrétnym prínosom členstva Slovenska v OECD bol aj vývoj slovenského hrubého domáceho produktu na obyvateľa, ktorý od vstupu do organizácie v roku 2000 bezprostredne rástol. Náš vstup pred štvrťstoročím bol potvrdením relevantnej pozície SR v slobodnom, bezpečnom a prosperujúcom svete, ale rovnako prestížou, že sme súčasťou ekonomicky najvyspelejších krajín, medzi ktoré dodnes nepatria napríklad ani všetky štáty Európskej únie,“ doplnil.

Hovoril o aktivite SR v organizácii. Poukázal na to, že Slovensko na pôde OECD aktuálne pôsobí vo viac ako 200 výboroch, pracovných a expertných skupinách. Upozornil na slávnostné podujatie pri príležitosti oslavy 25. výročia členstva SR v OECD, ktoré organizovalo ministerstvo zahraničných vecí. Zúčastnil sa na ňom aj generálny tajomník organizácie Mathias Cormann. „Medzinárodné zastúpenie na vysokej úrovni a veľmi pozitívna odozva zúčastnených krajín sú dôkazom, že sme rešpektovaní a Slovensko je prínosom ako v OECD, tak v ďalších organizáciách,“ dodal Blanár.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 10 nových politických strán

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 10 nových politických strán

DNES - 10:17Domáce

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR.

Rezort vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá prehliadky zadržaných osôb

Rezort vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá prehliadky zadržaných osôb

DNES - 8:43Domáce

Ministerstvo vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá pre prehliadku zadržaných osôb pred ich umiestnením do cely.

Kresťania slávia tretiu adventnú nedeľu

Kresťania slávia tretiu adventnú nedeľu

DNES - 7:45Domáce

Kresťania slávia 14. decembra tretiu adventnú nedeľu.

Komisár pre deti vyzýva poslancov na politickú kultúru i zodpovednosť

Komisár pre deti vyzýva poslancov na politickú kultúru i zodpovednosť

DNES - 6:05Domáce

Komisár pre deti Jozef Mikloško a Predsedníctvo Parlamentu detí a mládeže pri Úrade komisára pre deti vyzývajú poslancov Národnej rady SR na zachovanie politickej kultúry, rešpektu a zodpovednosti.

Vosveteit.sk
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na ZemiKoľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofónNa Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útokIrán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP