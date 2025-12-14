Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 10 nových politických strán
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov a Nové Suverénne Slovensko.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 56 zaregistrovaných politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.
Blanár: Členstvo v OECD pomáha Slovensku zvyšovať kvalitu života občanov
Členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pomáha Slovensku modernizovať hospodárstvo a zvyšovať kvalitu života občanov. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Rezort vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá prehliadky zadržaných osôb
Ministerstvo vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá pre prehliadku zadržaných osôb pred ich umiestnením do cely.
Kresťania slávia tretiu adventnú nedeľu
Kresťania slávia 14. decembra tretiu adventnú nedeľu.
Komisár pre deti vyzýva poslancov na politickú kultúru i zodpovednosť
Komisár pre deti Jozef Mikloško a Predsedníctvo Parlamentu detí a mládeže pri Úrade komisára pre deti vyzývajú poslancov Národnej rady SR na zachovanie politickej kultúry, rešpektu a zodpovednosti.