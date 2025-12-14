  • Články
Bratislava

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 10 nových politických strán

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.

Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov a Nové Suverénne Slovensko.

Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 56 zaregistrovaných politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Blanár: Členstvo v OECD pomáha Slovensku zvyšovať kvalitu života občanov

DNES - 10:24Domáce

Členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pomáha Slovensku modernizovať hospodárstvo a zvyšovať kvalitu života občanov. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Rezort vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá prehliadky zadržaných osôb

DNES - 8:43Domáce

Ministerstvo vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá pre prehliadku zadržaných osôb pred ich umiestnením do cely.

Kresťania slávia tretiu adventnú nedeľu

DNES - 7:45Domáce

Kresťania slávia 14. decembra tretiu adventnú nedeľu.

Komisár pre deti vyzýva poslancov na politickú kultúru i zodpovednosť

DNES - 6:05Domáce

Komisár pre deti Jozef Mikloško a Predsedníctvo Parlamentu detí a mládeže pri Úrade komisára pre deti vyzývajú poslancov Národnej rady SR na zachovanie politickej kultúry, rešpektu a zodpovednosti.

