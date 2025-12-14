  • Články
Nedeľa, 14.12.2025Meniny má Branislava, Bronislava
Bratislava

Rezort vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá prehliadky zadržaných osôb

  • DNES - 8:43
  • Bratislava
Ministerstvo vnútra plánuje spresniť zákonné pravidlá pre prehliadku zadržaných osôb pred ich umiestnením do cely.

Po novom bude napríklad zákonom explicitne zakázané akékoľvek ponižovanie počas prehliadky. Na zmenu zákona dlhodobo vyzýval verejný ochranca práv i iné organizácie. Navrhovaná novela zákona by mohla priniesť i ďalšie zmeny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorú ministerstvo predložilo do pripomienkového konania.

Zavádza sa výslovné oprávnenie príslušníka Policajného zboru vykonať osobnú prehliadku osoby pred jej umiestnením do cely. Súčasné znenie zákona síce umožňuje odobratie nebezpečných vecí, avšak nešpecifikuje jednoznačne spôsob, akým má príslušník Policajného zboru toto oprávnenie vykonať. Uvedené môže v praxi viesť k situáciám, keď osoba vstupujúca do cely disponuje predmetmi, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné a ktoré by mohli predstavovať riziko pre jej vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť iných osôb,“ odôvodnil rezort navrhovanú úpravu legislatívy.

Ministerstvo okrem toho v materiáli uviedlo, že ombudsman, Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a Výbor OSN proti mučeniu dlhodobo odporúčajú takúto úpravu prijať. Sľubujú si od nej zabezpečiť „súlad s legislatívou, proporcionalitou a ochranou ľudských práv a slobôd u osôb podrobovaných sa tejto prehliadke“.

Legislatívny návrh by okrem toho mohol zaviesť povinnosť nadriadeného policajta zisťovať pri každom použití donucovacích prostriedkov jeho podriadenými, či bol zákrok vykonaný v súlade so zákonom. Aktuálne má takúto povinnosť iba v prípade pochybností. Novela zákona by mala upraviť aj povinnosti leteckých spoločností či cestovných kancelárií.

Zdroj: Info.sk, TASR
