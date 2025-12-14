Kresťania slávia tretiu adventnú nedeľu
Kresťania slávia 14. decembra tretiu adventnú nedeľu.
Ružová farba ju odlišuje od ostatných adventných dní, ktoré sú spojené s fialovou farbou pokánia. Katolíci i evanjelici počas tohto dňa zapaľujú tretiu sviečku na adventnom venci.
Ružová symbolizuje radosť z blížiaceho sa príchodu Narodenia Pána a zameriava sa na očakávanie Vianoc. Táto nedeľa, známa ako Gaudete (latinsky radujte sa), sa pôvodne spájala s prestávkou v adventnom pôste a dnes je považovaná za vrchol adventného obdobia, keď cirkev vyjadruje radosť z príchodu Krista.
Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V Biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „svetlo sveta“.
Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Svätého písma, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.
