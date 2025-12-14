  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 14.12.2025Meniny má Branislava, Bronislava
Bratislava

Ukrajina podnikla dronové útoky na ciele v Rusku, v Moskve odstavili dve letiská

  • DNES - 6:13
  • Moskva/Kyjev
Ukrajina podnikla dronové útoky na ciele v Rusku, v Moskve odstavili dve letiská

Ukrajina v sobotu večer podnikla sériu dronových útokov na viaceré ciele na území Ruska a na okupovanom polostrove Krym.

Podľa ruského ministerstva obrany bolo od soboty večera do nedele rána nad ôsmimi ruskými regiónmi a anektovaným Krymom zneškodnených 235 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Na svojom webe o tom informovali britská stanica BBC a francúzsky denník Le Monde, píše TASR.

Ruské úrady uviedli, že v sobotu v čase medzi 20.00 a 23.00 h miestneho času bolo nad Krymom zostrelených 41 dronov. Ostatné boli zničené nad Brianskou, Smolenskou, Belgorodskou, Kurskou, Oriolskou, Tulskou, Kalužskou a Lipeckou oblasťou.

Moskovský primátor Sergej Sobianin v nedeľu ráno informoval o likvidácii dronu letiaceho smerom k Moskve, kde dočasne prerušili prevádzku letísk Domodedovo a Žukovskij.

Podľa operačného štábu administratívy Krasnodarského kraja dopadli trosky zostrelených dronov v obci Afipskij na dva objekty. Zranenia hlásené neboli. V tejto obci sa nachádza závod na spracovanie ropy - jeden z najväčších na juhu Ruska -, ktorý sa už v minulosti stal terčom dronových útokov.

Gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov oznámil, že v meste Uriupinsk vznikol po páde trosiek dronu požiar v areáli miestnej ropnej základne. Obyvateľov domov v blízkosti objektu preventívne evakuovali. Podľa predbežných informácií nebol nikto zranený.

Ruský úrad civilného letectva Rosaviacija v reakcii na incidenty dočasne uzavrel letiská v mestách Gelendžik, Kaluga, Pskov, Jaroslavľ a Ivanovo.

Niekoľko bezpilotných lietadiel v noci na nedeľu zničila aj protivzdušná obrana v Leningradskej oblasti, oznámil v nedeľu gubernátor regiónu Alexander Drozdenko. Úrady v súvislosti s tým obmedzili prevádzku petrohradského letiska Pulkovo.

Drozdenko zároveň upozornil, že v súvislosti s hrozbou dronových útokov je možné obmedzenie rýchlosti mobilného internetu. Obyvatelia Petrohradu sa v uplynulých dňoch opakovane sťažovali na výpadky mobilného pripojenia, uviedla BBC.

Ukrajinské telegramové kanály s odvolaním sa na miestnych obyvateľov informovali o výbuchoch a požiaroch na viacerých miestach v Rusku a na Kryme, tieto informácie však nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinská strana sa k útokom zatiaľ oficiálne nevyjadrila.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj potvrdil svoju cestu do Berlína, rokovať by mal aj s Merzom

Zelenskyj potvrdil svoju cestu do Berlína, rokovať by mal aj s Merzom

DNES - 6:11Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že sa v najbližších dňoch zúčastní na rokovaniach v Berlíne zameraných na ukončenie vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine.

Trump po zabití troch Američanov v Sýrii prisľúbil odvetu

Trump po zabití troch Američanov v Sýrii prisľúbil odvetu

DNES - 6:09Zahraničné

Podľa Trumpa "ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii".

Európa musí nájsť iné spôsoby financovania Ukrajiny, vyhlásil Babiš

Európa musí nájsť iné spôsoby financovania Ukrajiny, vyhlásil Babiš

DNES - 6:07Zahraničné

Európska komisia musí nájsť iné spôsoby financovania Ukrajiny, Česko nebude za nič ručiť, povedal dezignovaný český premiér Andrej Babiš vo videu zverejnenom na sieti X.

V Budapešti protestujú tisíce proti zneužívaniu detí a Orbánovej vláde

V Budapešti protestujú tisíce proti zneužívaniu detí a Orbánovej vláde

VČERA - 18:03Zahraničné

Tisíce protestujúcich sa vydalo v sobotu popoludní z budapeštianskeho Deákovho námestia na pochod cez Reťazový most na Budínsky vrch k prezidentskému Sándorovmu palácu.

Vosveteit.sk
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofónNa Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útokIrán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP