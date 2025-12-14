Trump po zabití troch Američanov v Sýrii prisľúbil odvetu
- DNES - 6:09
- Washington
Podľa Trumpa "ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii".
Americký prezident Donald Trump v sobotu v nadväznosti na zabitie troch Američanov v Sýrii pri útoku spáchanom zrejme militantom z organizácie Islamský štát (IS) uviedol, že „ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii“ a bude mu nasledovať „veľmi vážna odveta“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Smútime nad stratou troch veľkých amerických patriotov v Sýrii, dvoch vojakov a jedného civilného tlmočníka. Rovnako sa modlíme za troch zranených vojakov, ktorí, ako sa práve potvrdilo, sú v poriadku. Išlo o útok ISIS proti USA a Sýrii vo veľmi nebezpečnej časti Sýrie, ktorú úplne nekontrolujú. Sýrsky prezident Ahmad Šara je týmto útokom mimoriadne nahnevaný a znepokojený. Nasledovať bude veľmi vážna odveta,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Konvoj sýrskych a amerických vojenských síl operujúcich v rámci medzinárodnej koalície proti organizácii Islamský štát sa v sobotu počas hliadkovania v sýrskom meste Palmýra stal terčom paľby neznámeho útočníka. Centrálne velenie USA (CENTCOM) neskôr oznámilo, že pri útoku zomreli dvaja americkí vojaci a jeden civilný tlmočník.
Sýrska tlačová agentúra SANA uvádza, že vojaci boli v Palmýre na „spoločnej hliadke“ a po incidente útočníka zastrelili. Americké vrtuľníky previezli ranených na vojenskú základňu at-Tanf v blízkosti hraníc s Irakom.
Sýria sa v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti organizácii Islamský štát vedenej Spojenými štátmi. IS svojho času kontroloval približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia Sýrie. Vojenská koalícia začala proti IS bojovať v roku 2014.
Organizácia sa v súčasnosti považuje za vojensky porazenú, úplne však nezanikla. Podľa USA sa aktuálne v oboch krajinách - Iraku i v Sýrii - nachádza približne 2500 jej bojovníkov, ktorí naďalej vykonávajú útoky.
