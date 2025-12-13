Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video
- DNES - 19:13
- Vysoké Tatry
Na tatranských Rysoch takmer došlo k tragédii.
Vysoké Tatry takmer zasiahla tragédia. Skupina turistov totiž prechádzala po Rysoch na poľskej strane, keď vtom sa jednej turistke pošmyklo nad srtmým zrázom.
Video z celého incidentu dnes koluje na sociálnych sieťach. Pôvodne ho na instagrame zverejnil používateľ s prezývkou piter0s_. „Turistka sa pošmykla a padala vysokou rýchlosťou dolu zrázom. V poslednej sekunde sa jej našťastie podarilo pád zastaviť,“ informuje autor videa.
Ako sa ďalej píše v popise k videu, turistka si mala požičať vybavenie v zariadení na Morskom Oku. „Žena sa pri páde nezranila, a z hôr zostúpila svojpomocne,“ informoval autor.
Viacerí komentujúci na Instagrame kritizovali výbavu turistky. „Dobre sa kupuje, ale ešte lepšie je naučiť sa, na čo slúži,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Aká je šťastná. Asi si po páde ešte neuvedomila, že to mohol byť posledný deň jej života,“ napísala ďalšia komentujúca.
