Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

  • DNES - 19:13
  • Vysoké Tatry
Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

Na tatranských Rysoch takmer došlo k tragédii.

Vysoké Tatry takmer zasiahla tragédia. Skupina turistov totiž prechádzala po Rysoch na poľskej strane, keď vtom sa jednej turistke pošmyklo nad srtmým zrázom.

Video z celého incidentu dnes koluje na sociálnych sieťach. Pôvodne ho na instagrame zverejnil používateľ s prezývkou piter0s_. „Turistka sa pošmykla a padala vysokou rýchlosťou dolu zrázom. V poslednej sekunde sa jej našťastie podarilo pád zastaviť,“ informuje autor videa.

Ako sa ďalej píše v popise k videu, turistka si mala požičať vybavenie v zariadení na Morskom Oku. „Žena sa pri páde nezranila, a z hôr zostúpila svojpomocne,“ informoval autor.

Viacerí komentujúci na Instagrame kritizovali výbavu turistky. „Dobre sa kupuje, ale ešte lepšie je naučiť sa, na čo slúži,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Aká je šťastná. Asi si po páde ešte neuvedomila, že to mohol byť posledný deň jej života,“ napísala ďalšia komentujúca.

Zdroj: Info.sk, DP, instagram.com/piter0s_
