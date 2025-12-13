  • Články
Polícia pátra po 19-ročnom mladíkovi, naposledy mal telefonovať z Istanbulu

  • DNES - 18:39
  • Hruštín
Mladík je nezvestný už vyše dvoch týždňov.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlasuje pátranie po nezvestnom 19-ročnom Samuelovi Teťákovi z obce Hruštín v okrese Námestovo. Nezvestný je od 25. novembra. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Samuel Teťák telefonoval 25. novembra o 12.40 s rodinou. Povedal, že je v Istanbule na letisku, odkiaľ chce ďalej cestovať po svete. Odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu a jeho pobyt ani pohyb nie je známy.

Samuel je vysoký asi 195 centimetrov, má nakrátko ostrihané tmavohnedé husté vlnité vlasy a hnedé oči.

Foto: facebook.com/KRPZZA

Akékoľvek informácie o nezvestnom je možné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo súkromnou správou na sociálnej sieti žilinskej polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
