V Budapešti protestujú tisíce proti zneužívaniu detí a Orbánovej vláde
- DNES - 18:03
- Budapešť
Tisíce protestujúcich sa vydalo v sobotu popoludní z budapeštianskeho Deákovho námestia na pochod cez Reťazový most na Budínsky vrch k prezidentskému Sándorovmu palácu.
Účastníci pochodu zorganizovaného mimoparlamentnou opozičnou stranou TISZA podľa servera szeretlekmagyarország.hu protestujú proti škandálom v oblasti ochrany detí a proti klamstvám vlády premiéra Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Pochod vedie predseda strany TISZA Péter Magyar. Prvý rad pochodujúcich nesie transparent s nápisom „Ruky preč od detí“ a v dave sa objavili fakle, ale aj plyšové zvieratká.
Tens of thousands are marching from downtown Budapest across the Chain Bridge and tunnel up to Buda Castle, where Viktor Orbán’s office is. Opposition leader Péter Magyar called the march to protest child abuse by Hungarian authorities—and the government’s inaction. @Telexhu pic.twitter.com/14mNAKULuh— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 13, 2025
Hnev voči vláde premiéra Orbána sa začal stupňovať po tom, ako opozícia v piatok zverejnila správu z prieskumu v období od júla do novembra 2021, ktorá odhaľuje viac než 3000 prípadov podozrení zo zneužívania detí v štátnych zariadeniach, čo predstavuje viac ako pätinu mladistvých v štátnej starostlivosti, uviedla v sobotu agentúra AFP.
Od svojho návratu k moci v roku 2010 Orbán tvrdí, že svojou politikou kladie dôraz na ochranu detí, no za uplynulé roky sa jeho vláda topí vo viacerých škandáloch, ktoré sa týkajú zneužívania mladistvých.
Pred jarnými voľbami sa maďarský premiér ocitol v bezprecedentnej situácii, keď opozičná strana TISZA Pétera Magyara vedie v prieskumoch volebných preferencií.
Podľa správy, ktorú zverejnil Magyar, sa obeťou sexuálneho zneužívania v štátnych zariadeniach stalo viac než 320 detí, pričom v 77 prípadoch išlo o zneužitie zo strany dospelých osôb.
„Orbánova vláda definitívne zlyhala,“ napísal Magyar na sociálnej sieti.
Magyar Péter is currently leading a huge protest march through Budapest “for the abused children and against Orbán's lies”.— Rerum (@rerum_de_bello) December 13, 2025
Hungarians are making their voices heard!https://t.co/6asWtESOes pic.twitter.com/IH5dBSrOOj
Vláda tvrdí, že v súvislosti s podozreniami zo zneužívania detí podnikla opatrenia, pričom podľa ministerstva vnútra predmetnú správu postúpili príslušným orgánom už v roku 2022.
Maďarská vláda nariadila policajný dohľad vo všetkých nápravnovýchovných ústavoch pre mladistvých po zverejnení nových podozrení zo zneužívania v budapeštianskej polepšovni na ulici Szőlő, ktorá sa zmieta v škandáloch. Polícia vzala do väzby už štyroch zamestnancov tohto zariadenia, uvádza AFP.
Začiatkom tohto týždňa Magyar vyzval ľudí, aby sa zúčastnili na sobotňajšom zhromaždení v Budapešti a „spoločne sa za deti postavili“.
Rubio: USA budú reagovať na jasné porušovanie mierovej zmluvy s KDR Rwandou
Konanie Rwandy na východe Konžskej demokratickej republiky podľa ministra jasne porušuje mierovú zmluvu podpísanú vo Washingtone za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nemecko vyšle vojakov na posilnenie poľských hraníc
Nemecko oznámilo, že pošle skupinu vojakov do Poľska, aby pomohli s projektom opevnenia východných hraníc krajiny, keďže narastajú obavy z hrozby zo strany Ruska.
Erdogan: Ukrajina a Rusko by nemali útočiť v Čiernom mori
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu varoval, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou.
Vo veku 60 rokov zomrel herec známy z filmu Maska a Pulp Fiction
Príčina jeho úmrtia je zatiaľ neznáma.