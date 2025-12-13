  • Články
V Budapešti protestujú tisíce proti zneužívaniu detí a Orbánovej vláde

  • DNES - 18:03
  • Budapešť
Tisíce protestujúcich sa vydalo v sobotu popoludní z budapeštianskeho Deákovho námestia na pochod cez Reťazový most na Budínsky vrch k prezidentskému Sándorovmu palácu.

Účastníci pochodu zorganizovaného mimoparlamentnou opozičnou stranou TISZA podľa servera szeretlekmagyarország.hu protestujú proti škandálom v oblasti ochrany detí a proti klamstvám vlády premiéra Viktora Orbána, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Pochod vedie predseda strany TISZA Péter Magyar. Prvý rad pochodujúcich nesie transparent s nápisom „Ruky preč od detí“ a v dave sa objavili fakle, ale aj plyšové zvieratká.

Hnev voči vláde premiéra Orbána sa začal stupňovať po tom, ako opozícia v piatok zverejnila správu z prieskumu v období od júla do novembra 2021, ktorá odhaľuje viac než 3000 prípadov podozrení zo zneužívania detí v štátnych zariadeniach, čo predstavuje viac ako pätinu mladistvých v štátnej starostlivosti, uviedla v sobotu agentúra AFP.

Od svojho návratu k moci v roku 2010 Orbán tvrdí, že svojou politikou kladie dôraz na ochranu detí, no za uplynulé roky sa jeho vláda topí vo viacerých škandáloch, ktoré sa týkajú zneužívania mladistvých.

Pred jarnými voľbami sa maďarský premiér ocitol v bezprecedentnej situácii, keď opozičná strana TISZA Pétera Magyara vedie v prieskumoch volebných preferencií.

Podľa správy, ktorú zverejnil Magyar, sa obeťou sexuálneho zneužívania v štátnych zariadeniach stalo viac než 320 detí, pričom v 77 prípadoch išlo o zneužitie zo strany dospelých osôb.

Orbánova vláda definitívne zlyhala,“ napísal Magyar na sociálnej sieti.

Vláda tvrdí, že v súvislosti s podozreniami zo zneužívania detí podnikla opatrenia, pričom podľa ministerstva vnútra predmetnú správu postúpili príslušným orgánom už v roku 2022.

Maďarská vláda nariadila policajný dohľad vo všetkých nápravnovýchovných ústavoch pre mladistvých po zverejnení nových podozrení zo zneužívania v budapeštianskej polepšovni na ulici Szőlő, ktorá sa zmieta v škandáloch. Polícia vzala do väzby už štyroch zamestnancov tohto zariadenia, uvádza AFP.

Začiatkom tohto týždňa Magyar vyzval ľudí, aby sa zúčastnili na sobotňajšom zhromaždení v Budapešti a „spoločne sa za deti postavili“.

Zdroj: Info.sk, TASR
