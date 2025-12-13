Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet
- DNES - 20:08
- Siemirowice
Vzhľad vianočného stromčeka kritizovali mnohí diváci.
Rozsvecovanie vianočného stromčeka v poľskej obci Siemirowice sa skončilo fiaskom. Video, ktoré pri udalosti nahral jeden z divákov, dnes koluje po sociálnych sieťach. Mnohí pritom kritizujú vzhľad stromčeka.
Riedke vetvy a málo svetielok
Video zverejnené na TikToku zachytáva moment, keď v Siemirowiciach slávnostne rozsvietili vianočný stromček. Ten je na prvý pohľad síce dostatočne vysoký, no mimoriadne riedky.
Odpočítavanie sa napokon skončilo rozsvietením jedinej šnúry so svetielkami a slabým potleskom publika.
@jacek_alex2 Całe miasteczko czekało na tak "piękną" choinkę Siemirowice #choinka #święta ♬ dźwięk oryginalny - Jacek-ALEX
„Celá obec čakala na taký pekný vianočný stromček,“ uviedol autor videa v popise. „To je nejaký žart?“ pýtajú sa ľudia v komentároch. „Viac svetielok ako uhličia na stromčeku,“ poznamenal jeden z komentujúcich.
