  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet

  • DNES - 20:08
  • Siemirowice
Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet

Vzhľad vianočného stromčeka kritizovali mnohí diváci.

Rozsvecovanie vianočného stromčeka v poľskej obci Siemirowice sa skončilo fiaskom. Video, ktoré pri udalosti nahral jeden z divákov, dnes koluje po sociálnych sieťach. Mnohí pritom kritizujú vzhľad stromčeka.

Riedke vetvy a málo svetielok

Video zverejnené na TikToku zachytáva moment, keď v Siemirowiciach slávnostne rozsvietili vianočný stromček. Ten je na prvý pohľad síce dostatočne vysoký, no mimoriadne riedky.

Odpočítavanie sa napokon skončilo rozsvietením jedinej šnúry so svetielkami a slabým potleskom publika.

@jacek_alex2 Całe miasteczko czekało na tak "piękną" choinkę Siemirowice #choinka #święta ♬ dźwięk oryginalny - Jacek-ALEX

„Celá obec čakala na taký pekný vianočný stromček,“ uviedol autor videa v popise. „To je nejaký žart?“ pýtajú sa ľudia v komentároch. „Viac svetielok ako uhličia na stromčeku,“ poznamenal jeden z komentujúcich.

Zdroj: Info.sk, DP, tiktok.com/@jacek_alex2
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

DNES - 19:13Zaujímavosti

Na tatranských Rysoch takmer došlo k tragédii.

Google varuje: Tieto aplikácie špehujú používateľov a kradnú bankové údaje

Google varuje: Tieto aplikácie špehujú používateľov a kradnú bankové údaje

DNES - 18:05Zaujímavosti

Spoločnosť Google upozorňuje miliardy používateľov smartfónov.

Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra

Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra

DNES - 7:57Zaujímavosti

Domácnosti ovládlo nové kuchynské zariadenie. Podarí sa mu navždy nahradiť teplovzdušné fritézy?

Pred 110 rokmi sa narodil americký spevák a herec Frank Sinatra

Pred 110 rokmi sa narodil americký spevák a herec Frank Sinatra

VČERA - 5:59Zaujímavosti

Majiteľ neopakovateľného hlasu a spevák výborných technických kvalít. Bol prvým umelcom, ktorý zažil skutočné šialenstvo fanúšičiek. \

Vosveteit.sk
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útokIrán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP