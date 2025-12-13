Škola doplatila na nútené očkovanie, musí zaplatiť milióny
- DNES - 19:42
- Aurora
Rozhodnutie školy na súde napadlo 18 subjektov. Kvôli nútenému očkovaniu musí uhradiť poplatok.
Zdravotnícka Coloradska univerzita Anschutz musí uhradiť pokutu vo výške 10,3 milióna amerických dolárov (8,5 milióna eur) po tom, ako nútila zamestnancov a študentov k očkovaniu proti ochoreniu covid 19. informoval o tom britský denník Daily Mail.
Rozhodnutie školy ešte v roku 2021 napadlo na súde 18 anonymných subjektov. Podľa Daily Mail ide o lekárov, študentov medicíny, ošetrovateľov, vedcov a administratívnych pracovníkov.
Z rozhodnutia súdu vyplýva, že vedenie univerzity svojím nariadením nerešpektovalo výhradu vo svedomí z náboženských dôvodov. Po novom bude musieť rešpektovať náboženské výhrady u zamestnancov ako aj študentov, pričom tie budú mať rovnakú váhu ako výnimky udelené zo zdravotných dôvodov.
Škola takisto zastaví akékoľvek vyšetrovanie vierohodnosti náboženského presvedčenia u ľudí, ktorí ho deklarujú, píše Daily Mail.
Sofiina voľba?
Pokuta vo výške viac ako 10 miliónov dolárov má podľa súdu pokryť škody, omeškané splátky školného a náklady na vyplatenie právnych zástupcov. Podľa jednej z podávateľov trestného oznámenia, známej len ako „Jane Doe 9“, študenti a zamestnanci stáli pred neriešiteľnou situáciou.
„Nikoho by sme nemali nútiť, aby si vyberal medzi svojou vierou a svojím živobytím. Univerzita v Colorade úplne prehliadala našu kariéru a živobytie, čím zmarila roky štúdia a obety,“ uviedla poškodená.
Univerzita v Colorade v roku 2021 vydala pokyn, podľa ktorého sa mali všetci jej študenti zaočkovať najneskôr do septembra toho roku. Reagovala tak na šíriacu sa vlnu nakazených variantom covidu Delta.
Podľa Daily Mail univerzita v rámci očkovania pripustila výnimku z náboženských a zdravotných dôvodov, no mnohí študenti a zamestnanci sa jej nedomohli. Vedenie na to reagovalo vyhlásením, v ktorom tvrdilo, že očkovanie bolo kľúčové pre ochranu života a zdravia pacientov liečených v rámci študijného programu.
Denník ďalej informuje, že federálny sudca v Denveri opakovane odmietol konanie vo veci. Zmena nastala až v roku 2024 po tom, ako zbor sudcov pripustil náboženskú motiváciu univerzity pri prijímaní opatrenia.
Súdny spor nakoniec vyriešili formou mediácie, v rámci ktorej sa zúčastnené strany dohodli na vyplatení pokuty.
