  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Šutaj Eštok: Ministerstvo vnútra nebude robiť pomstu ani politické objednávky

  • DNES - 16:37
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Ministerstvo vnútra nebude robiť pomstu ani politické objednávky

Ministerstvo vnútra (MV) SR nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Rozumie, že verejnosť je netrpezlivá a premiér Robert Fico (Smer-SD) ten tlak cíti. Spravodlivosť sa však podľa neho nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Vyplýva to z vyjadrenia Šutaja Eštoka po sobotňajších vyhláseniach predsedu vlády o potrebe rýchlejšieho odhaľovania zločinov z rokov 2020 až 2023.

Nie je mojím zvykom skrývať sa za frázy. Rozumiem, že verejnosť je netrpezlivá a premiér ten tlak cíti. Ale spravodlivosť sa nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Vyšetrovanie sa má robiť podľa zákona, nie podľa zadania. MV nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Moja úloha je, aby polícia a vyšetrovatelia pracovali profesionálne, zákonne a bez zásahov. A presne tak to aj robíme. Na rozdiel od rokov 2020 až 2023, keď sa z rezortu vnútra stal nástroj boja,“ poznamenal Šutaj Eštok na sociálnej sieti.

Poukázal tiež na to, že ak niekde viaznu niektoré citlivé trestné veci, tak to nie je na rezorte vnútra. „Aj premiér určite vie, že trestné konanie má svoje pravidlá, svoje fázy a jasne rozdelené kompetencie medzi jednotlivé orgány činné v trestnom konaní,“ doplnil.

Zároveň upozornil na to, že koaličné hádky pomáhajú opozícii. „Koalícia sa neudrží tak, že sa budeme verejne napádať medzi sebou. Tým oslabujeme vládu a posilňujeme opozíciu. Máme ťahať za jeden povraz a doručovať výsledky. Lebo ľudia nás neposudzujú podľa odkazov, ale podľa toho, čo sme im reálne vyriešili,“ skonštatoval. Zdôraznil, že ľudí nezaujímajú politické prestrelky, ale trápia ich ceny potravín, bezpečnosť, doprava či opakujúce sa tragédie na železniciach. „Toto sú veci, na ktoré sa ma pýtajú ľudia denne a toto má byť agenda vlády, ak chceme pracovať pre ľudí,“ dodal.

Premiér v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy avizoval, že chce zosilňovať tlak na ministra vnútra. Upozornil na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Musia podľa neho prísť výsledky. Poukázal na to, že na stole je obrovské množstvo dôkazov, ktoré treba spracovať a zákonným spôsobom predložiť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru

Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru

DNES - 15:31Domáce

Politici vyjadrili úprimnú sústrasť rodine a pozostalým bývalého poslanca.

Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023

Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023

DNES - 15:17Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico chce zosilňovať tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal

Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal

DNES - 15:11Domáce

Najvyšší súd SR podľa lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. skutky nespáchal, rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.

Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

DNES - 14:17Domáce

Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru, tvrdí Robert Fico.

Vosveteit.sk
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP