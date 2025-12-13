Šutaj Eštok: Ministerstvo vnútra nebude robiť pomstu ani politické objednávky
Ministerstvo vnútra (MV) SR nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Rozumie, že verejnosť je netrpezlivá a premiér Robert Fico (Smer-SD) ten tlak cíti. Spravodlivosť sa však podľa neho nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Vyplýva to z vyjadrenia Šutaja Eštoka po sobotňajších vyhláseniach predsedu vlády o potrebe rýchlejšieho odhaľovania zločinov z rokov 2020 až 2023.
„Nie je mojím zvykom skrývať sa za frázy. Rozumiem, že verejnosť je netrpezlivá a premiér ten tlak cíti. Ale spravodlivosť sa nerobí krikom ani cez odkazy v médiách. Vyšetrovanie sa má robiť podľa zákona, nie podľa zadania. MV nebude robiť ani pomstu, ani politické objednávky. Moja úloha je, aby polícia a vyšetrovatelia pracovali profesionálne, zákonne a bez zásahov. A presne tak to aj robíme. Na rozdiel od rokov 2020 až 2023, keď sa z rezortu vnútra stal nástroj boja,“ poznamenal Šutaj Eštok na sociálnej sieti.
Poukázal tiež na to, že ak niekde viaznu niektoré citlivé trestné veci, tak to nie je na rezorte vnútra. „Aj premiér určite vie, že trestné konanie má svoje pravidlá, svoje fázy a jasne rozdelené kompetencie medzi jednotlivé orgány činné v trestnom konaní,“ doplnil.
Zároveň upozornil na to, že koaličné hádky pomáhajú opozícii. „Koalícia sa neudrží tak, že sa budeme verejne napádať medzi sebou. Tým oslabujeme vládu a posilňujeme opozíciu. Máme ťahať za jeden povraz a doručovať výsledky. Lebo ľudia nás neposudzujú podľa odkazov, ale podľa toho, čo sme im reálne vyriešili,“ skonštatoval. Zdôraznil, že ľudí nezaujímajú politické prestrelky, ale trápia ich ceny potravín, bezpečnosť, doprava či opakujúce sa tragédie na železniciach. „Toto sú veci, na ktoré sa ma pýtajú ľudia denne a toto má byť agenda vlády, ak chceme pracovať pre ľudí,“ dodal.
Premiér v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy avizoval, že chce zosilňovať tlak na ministra vnútra. Upozornil na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Musia podľa neho prísť výsledky. Poukázal na to, že na stole je obrovské množstvo dôkazov, ktoré treba spracovať a zákonným spôsobom predložiť.
