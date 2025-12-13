  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Rubio: USA budú reagovať na jasné porušovanie mierovej zmluvy s KDR Rwandou

  • DNES - 16:31
  • Washington
Rubio: USA budú reagovať na jasné porušovanie mierovej zmluvy s KDR Rwandou

Konanie Rwandy na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) jasne porušuje mierovú zmluvu podpísanú vo Washingtone za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Uviedol to v sobotu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Konanie Rwandy na východe KDR je jasným porušením Washingtonských dohôd podpísaných prezidentom Trumpom a Spojené štáty podniknú kroky na zabezpečenie dodržania sľubov daných prezidentovi,“ napísal Rubio na sociálnej sieti X.

Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v piatok obvinil Rwandu z podnecovania nestability a vojny pre jej podporu povstaleckého Hnutia 23. marca (M23) na východe KDR. To v utorok dobylo strategické konžské mesto Uvira pri hraniciach s Burundi.

Prezidenti Rwandy a KDR - Paul Kagame a Félix Tshisekedi - podpísali 4. decembra vo Washingtone za účasti Trumpa mierovú zmluvu. Napriek nej však boje v regióne pretrvávajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemecko vyšle vojakov na posilnenie poľských hraníc

Nemecko vyšle vojakov na posilnenie poľských hraníc

DNES - 15:07Zahraničné

Nemecko oznámilo, že pošle skupinu vojakov do Poľska, aby pomohli s projektom opevnenia východných hraníc krajiny, keďže narastajú obavy z hrozby zo strany Ruska.

Erdogan: Ukrajina a Rusko by nemali útočiť v Čiernom mori

Erdogan: Ukrajina a Rusko by nemali útočiť v Čiernom mori

DNES - 13:06Zahraničné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu varoval, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou.

Vo veku 60 rokov zomrel herec známy z filmu Maska a Pulp Fiction

Vo veku 60 rokov zomrel herec známy z filmu Maska a Pulp Fiction

DNES - 12:27Zahraničné

Príčina jeho úmrtia je zatiaľ neznáma.

Zelenskyj: Rusko chce Ukrajinu zničiť, tisíce ľudí sú bez elektriny

Zelenskyj: Rusko chce Ukrajinu zničiť, tisíce ľudí sú bez elektriny

DNES - 11:32Zahraničné

Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské nočné útoky poškodili viac ako desať civilných zariadení po celej Ukrajine, po ktorých zostali tisíce ľudí v siedmich regiónoch bez elektrickej energie.

Vosveteit.sk
Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“Chrome čelí problému, ktorý sa nedá opraviť. „Toto môže byť horšie než staré hackerské útoky a v ohrození si aj ty“
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP