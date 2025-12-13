V Turecku sa „otvorila zem“. Čo stojí za vznikom záhadných dier?
- DNES - 9:06
- Antalya
V Turecku zaznamenali vznik takmer 700 masívnych dier v zemi. Meteorológovia vysvetľujú, čo môže byť príčinou.
Tureckú zem zaplavili stovky masívnych dier, z ktorých mnohé siahajú až do hĺbky 60 metrov. Informoval o tom portál AccuWeather s odvolaním sa na správu tureckého Úradu pre riadenie katastrof a mimoriadnych udalostí.
Vo vyschnutom regióne Konya sa podľa úradu za posledných 25 rokov vytvorilo 684 dier. Ide pritom o oblasť s tradíciou pestovania obilia.
Ako vznikli masívne diery?
Odborníci sa nazdávajú, že za vznikom masívnych dier v Turecku stojí klimatická zmena. Podľa AccuWeather je región postihnutý extrémnym suchom, ktoré okrem iného súvisí aj s nadmerným odčerpávaním podzemnej vody.
Geologické štúdie zas poukazujú na zrýchlený pokles hladín riek v regióne. Ten môže súvisieť aj so zaťažením prostredia pri pestovaní cukrovej repy a kukurice.
„Podľa Technickej univerzity v Konya sa v okrese Karapınar za posledný rok vytvorilo viac ako 20 nových masívnych dier. Niektoré z nich majú do šírky viac ako 30 metrov a siahajú do hĺbky desiatok metrov,“ píše AccuWeather.
Diery sa v zemi regiónu tvorili aj predtým, no nie takým tempom a nie v takom počte ako dnes, poznamenávajú meteorológovia. Na sucho v regióne upozorňuje aj NASA, podľa ktorej Turecko v roku 2021 dosiahlo najnižšiu hladinu zásobární vody za posledných 15 rokov.
Podľa portálu Turkiye Today diery ohrozujú farmárov, ktorí sa boja kolapsu zeme v ďalších oblastiach. „Niektorí farmári kvôli dieram prišli o pôdu, alebo boli nútení opustiť vysoko rizikové oblasti,“ píše web.
