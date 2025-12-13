  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.12.2025Meniny má Kornélia
Bratislava

V Turecku sa „otvorila zem“. Čo stojí za vznikom záhadných dier?

  • DNES - 9:06
  • Antalya
V Turecku sa „otvorila zem“. Čo stojí za vznikom záhadných dier?

V Turecku zaznamenali vznik takmer 700 masívnych dier v zemi. Meteorológovia vysvetľujú, čo môže byť príčinou.

Tureckú zem zaplavili stovky masívnych dier, z ktorých mnohé siahajú až do hĺbky 60 metrov. Informoval o tom portál AccuWeather s odvolaním sa na správu tureckého Úradu pre riadenie katastrof a mimoriadnych udalostí.

Vo vyschnutom regióne Konya sa podľa úradu za posledných 25 rokov vytvorilo 684 dier. Ide pritom o oblasť s tradíciou pestovania obilia.

Ako vznikli masívne diery?

Odborníci sa nazdávajú, že za vznikom masívnych dier v Turecku stojí klimatická zmena. Podľa AccuWeather je región postihnutý extrémnym suchom, ktoré okrem iného súvisí aj s nadmerným odčerpávaním podzemnej vody.

Geologické štúdie zas poukazujú na zrýchlený pokles hladín riek v regióne. Ten môže súvisieť aj so zaťažením prostredia pri pestovaní cukrovej repy a kukurice.

„Podľa Technickej univerzity v Konya sa v okrese Karapınar za posledný rok vytvorilo viac ako 20 nových masívnych dier. Niektoré z nich majú do šírky viac ako 30 metrov a siahajú do hĺbky desiatok metrov,“ píše AccuWeather.

Diery sa v zemi regiónu tvorili aj predtým, no nie takým tempom a nie v takom počte ako dnes, poznamenávajú meteorológovia. Na sucho v regióne upozorňuje aj NASA, podľa ktorej Turecko v roku 2021 dosiahlo najnižšiu hladinu zásobární vody za posledných 15 rokov.

Podľa portálu Turkiye Today diery ohrozujú farmárov, ktorí sa boja kolapsu zeme v ďalších oblastiach. „Niektorí farmári kvôli dieram prišli o pôdu, alebo boli nútení opustiť vysoko rizikové oblasti,“ píše web.

Zdroj: Info.sk, DP, accuweather.com, turkiyetoday.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Muž chytal medveďa za labu, ten ho napadol

Muž chytal medveďa za labu, ten ho napadol

20:30 14.12.2025Zaujímavosti

Medveď napadol muža pred davom divákov.

3I/Atlas: K Zemi sa približuje kométa, treba sa jej báť?

3I/Atlas: K Zemi sa približuje kométa, treba sa jej báť?

7:48 14.12.2025Zaujímavosti

Ide o bežný kozmický jav, alebo vesmírneho nepriateľa? Profesor z Harvardu naznačil, kde treba hľadať odpoveď.

Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet

Pohroma pri rozsvietení stromčeka: Toto video zaplavilo internet

20:08 13.12.2025Zaujímavosti

Vzhľad vianočného stromčeka kritizovali mnohí diváci.

Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

Turistka padala zo zrázu v Tatrách, všetko zachytilo video

19:13 13.12.2025Zaujímavosti

Na tatranských Rysoch takmer došlo k tragédii.

Vosveteit.sk
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každýNový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidelUkrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvodHranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazaťPoužívatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávaťVedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starnemeVyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvojPOZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za životVedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
Ukrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketáchUkrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP