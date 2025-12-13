  • Články
Ako spoznať hormonálnu nerovnováhu? Prezradia ju aj zuby

  • DNES - 8:48
  • Bratislava
Hormonálna nerovnováha sa prejavuje aj na vzhľade a stave zubov. Všímajte si týchto 6 znakov.

Menopauza, tehotenstvo a syndróm polycystických vaječníkov sú len niektoré zo stavov, ktoré majú zásadný vplyv na hladinu hormónov v tele. Okrem známych príznakov ako nechutenstvo, návaly tepla alebo tvorba vyrážok sa neraz prejavujú aj na stave a zdraví chrupu.

Zubár Mohammad Ali v tejto súvislosti pre portál Huffington Post vymenoval 6 príznakov na zuboch, ktoré súvisia s rozkolísanými hormónmi.

1. Nevysvetliteľný zápal ďasien

Podľa Aliho môže ísť o príznak tehotenstva. Ďasná vtedy červenajú, opúchajú a ľahko krvácajú. Podľa zubára za to môže zvýšený prívod krvi do tkanív ďasien, ku ktorému dochádza v dôsledku pôsobenia progesterónu a estrogénu.

Časté zápaly ďasien môže mať na svedomí aj porucha štítnej žľazy.

2. Sucho v ústach

Znížené množstvo slín v ústach a nerovný povrch jazyka sú podľa Aliho príznakom viacerých stavov súvisiacich s hormonálnou nerovnováhou. Ide aj o menopauzu, zníženú tvorbu estrogénu a pretrvávajúci stres. Sucho v ústach môže zapríčiniť aj užívanie niektorých liekov.

„Sucho v ústach sa tiež spája so syndrómom pálenia v ústach, ďalším príznakom menopauzy,“ uviedol Ali.

3. Praskanie v sánke, poškodená sklovina a opotrebované zuby

Podľa zubára ide o príznaky nadmerného stresu a nedostatku spánku. Škrípanie zubov má na svedomí viditeľné poškodenie vonkajších častí zubov.

4. Pokazený dych

Nie vždy ide o prejav zanedbanej ústnej hygieny. Podľa Aliho dochádza k zápachu z úst aj vplyvom metabolických a hormonálnych faktorov napríklad pri inzulínovej rezistencii, PCOS a hypotyreóze.

5. Erózia skloviny

Pri niektorých hormonálnych zmenách dochádza k refluxu žalúdočnej kyseliny. Tá následne poškodzuje sklovinu zubov.

„K refluxu kyseliny môžu prispieť hormóny, najmä progesterón počas tehotenstva, a stresové hormóny ako kortizol v období extrémneho stresu,“ vysvetlil zubár.

6. Afty a pomalé hojenie rán

Pokles estrogénu má podľa zubára za následok oslabenie hlienových bariér v ústach a ich zvýšenú citlivosť. Krátko pred menopauzou to môže viesť k vzniku aftov.

K pomalému hojeniu rán v ústach zas prispieva stres. „Nepretržite zvýšený kortizol môže ovplyvniť aktivitu imunitných buniek, ktoré sa starajú o hojenie rán,“ dodal Ali s tým, že v prípade podozrenia na akúkoľvek hormonálnu odchýlku je potrebná konzultácia so všeobecným lekárom.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
