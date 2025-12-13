  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru

  • DNES - 15:31
  • Bratislava
Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru

Politici vyjadrili úprimnú sústrasť rodine a pozostalým bývalého poslanca.

Zomrel bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Matejička. V parlamente pôsobil za Smer-SD. O jeho úmrtí informovali predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na sociálnej sieti.

S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí bývalého poslanca NR SR Vladimíra Matejičku. Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote,“ vyhlásil Raši. Rodine zosnulého vyjadril úprimnú sústrasť.

S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí bývalého poslanca NR SR Vladimíra Matejičku. Spomínam naňho ako na...

Uverejnil používateľ Richard Raši Sobota 13. decembra 2025

Správu o úmrtí Matejičku s ľútosťou prijal aj minister Kamenický. Taktiež vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého.

Národná rada SR na sociálnej sieti uviedla, že Matejička bol po prvý raz do zákonodarného orgánu zvolený v roku 2006 a pôsobil v ňom celkovo 14 rokov. Počas štyroch volebných období bol členom rôznych výborov, najmä v kontrolných výboroch na kontrolu činnosti SIS a Vojenského spravodajstva. Bol však aj členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výboru NR SR pre kultúru a médiá či Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. „Naposledy v parlamente pôsobil v siedmom volebnom období do roku 2020,“ doplnila NR SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023

Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023

DNES - 15:17Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico chce zosilňovať tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal

Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal

DNES - 15:11Domáce

Najvyšší súd SR podľa lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. skutky nespáchal, rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.

Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

DNES - 14:17Domáce

Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru, tvrdí Robert Fico.

Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba

Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba

DNES - 12:34Domáce

Premiér označil Kováčika za nevinného človeka.

Vosveteit.sk
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP