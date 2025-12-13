Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru
Politici vyjadrili úprimnú sústrasť rodine a pozostalým bývalého poslanca.
Zomrel bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Matejička. V parlamente pôsobil za Smer-SD. O jeho úmrtí informovali predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na sociálnej sieti.
„S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí bývalého poslanca NR SR Vladimíra Matejičku. Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote,“ vyhlásil Raši. Rodine zosnulého vyjadril úprimnú sústrasť.
S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí bývalého poslanca NR SR Vladimíra Matejičku. Spomínam naňho ako na...Uverejnil používateľ Richard Raši Sobota 13. decembra 2025
Správu o úmrtí Matejičku s ľútosťou prijal aj minister Kamenický. Taktiež vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého.
Národná rada SR na sociálnej sieti uviedla, že Matejička bol po prvý raz do zákonodarného orgánu zvolený v roku 2006 a pôsobil v ňom celkovo 14 rokov. Počas štyroch volebných období bol členom rôznych výborov, najmä v kontrolných výboroch na kontrolu činnosti SIS a Vojenského spravodajstva. Bol však aj členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výboru NR SR pre kultúru a médiá či Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. „Naposledy v parlamente pôsobil v siedmom volebnom období do roku 2020,“ doplnila NR SR.
Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023
Predseda vlády SR Robert Fico chce zosilňovať tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal
Najvyšší súd SR podľa lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. skutky nespáchal, rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.
Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný
Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru, tvrdí Robert Fico.
Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba
Premiér označil Kováčika za nevinného človeka.