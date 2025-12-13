Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce zosilňovať tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
Upozorňuje na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Musia podľa neho prísť výsledky. Poukazuje na to, že na stole je obrovské množstvo dôkazov, ktoré treba spracovať a zákonným spôsobom predložiť. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
„Budem hovoriť ministrovi vnútra, že mám obrovské množstvo sklamaných voličov, ktorým najviac na svete vadí, že ministerstvo vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov, ktoré napáchali ľudia v rokoch 2020 až 2023. Budem mu pomáhať všetkými možnými právnymi prostriedkami, ale súčasne oznamujem, že budem zosilňovať tlak na ministra vnútra. Musia prísť výsledky,“ skonštatoval.
Premiér sa vyjadril aj k otázkam vládnej koalície. Myslí si, že SNS a Hlas-SD postavili zlé kandidátne listiny do parlamentných volieb, čo spôsobilo odchody z ich poslaneckých klubov v Národnej rade (NR) SR. „Mysleli si, že keď dajú na kandidátku človeka, ktorý je populárny, že tento človek prinesie percentá a že automaticky bude v tom klube sedieť a bude bez čohokoľvek plniť program strany,“ podotkol. Smer-SD označil za ako najstabilnejší prvok vo vláde aj na celej slovenskej politickej scéne.
Reagoval aj na odchod poslanca parlamentu Jána Ferenčáka z klubu Hlas-SD po tom, ako ho NR SR na návrh Hlasu odvolala z čela výboru pre európske záležitosti. Fico podľa vlastných slov nie je nadšenec odvolávania z funkcií ľudí, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, hoci niekedy urobia, čo chcú. Priznal, že situáciu riešil. Hlas-SD mal podľa neho právo na rozhodnutie, no nechcel, aby boli vzťahy s Ferenčákom definitívne mŕtve. Myslí si, že veci sa natoľko podarilo obrúsiť, že s Ferenčákom sa bude dať rozprávať na „nejakých základných principiálnych témach, ktoré sa týkajú fungovania a plnenia programového vyhlásenia vlády“.
Premiér zároveň poukázal na to, že nie je typ človek, ktorý rovno ohlasuje koniec. Upozornil pri tom na jeho postoj voči ministrom Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) či Samuelovi Migaľovi (nezávislý). Nevylúčil však, že bude pri niektorých zlyhaniach v koalícii postupovať tvrdo. Pripomenul, že počas jeho vlády v rokoch 2006 až 2010 vymenil viacero ministrov. Témou bola aj možná kandidatúra súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) na post primátora Bratislavy. Fico potvrdil, že sa o tom nerozprávali, no v prípade, že by sa ho na to Ráž pýtal, odporučil by mu to.
Diskutovalo sa aj o zahraničnopolitických otázkach. Je podľa premiéra nemožné, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie (EÚ) od začiatku roka 2027. Myslí si, že omnoho lepšie sú pripravené iné krajiny. „Ak máme hovoriť o rozširovaní EÚ, tak určite Čierna Hora, určite Srbsko, poďme sa baviť s Albánskom,“ doplnil. Vyjadril sa tiež k tomu, že nesúhlasí, aby Únia, „naliala“ desiatky miliárd eur na Ukrajine, a predovšetkým na zbrane.
Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru
Politici vyjadrili úprimnú sústrasť rodine a pozostalým bývalého poslanca.
Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal
Najvyšší súd SR podľa lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. skutky nespáchal, rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.
Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný
Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru, tvrdí Robert Fico.
Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba
Premiér označil Kováčika za nevinného človeka.