  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal

  • DNES - 15:11
  • Bratislava
Matovič: Najvyšší súd nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal

Najvyšší súd (NS) SR podľa lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. skutky nespáchal, rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.

Matovič to uviedol v reakcii na sobotné vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a predstaviteľov strany Smer-SD k rozhodnutiu súdu.

Oslavovali, že o tomto človeku Najvyšší súd povedal, že on je vlastne ľalia spravodlivosti, že je čistý a na ňom žiaden hriech nie je. Klamali aj v tejto veci. Najvyšší súd svojom rozhodnutí nikde nepovedal, že Dušan K. sa nedopustil zločinov, z ktorých je obžalovaný a z ktorých bol odsúdený. Povedal len, že ten proces sa má začať odznova,“ skonštatoval Matovič.

Perverznosť“ premiérovho očisťovania bývalého špeciálneho prokurátora zároveň spočíva podľa neho v tom, že za dva roky pri moci legislatívne zviazali ruky súdom, prokurátorom aj vyšetrovateľom v kauzách, ktoré sa ich priamo týkajú. Hnutie v tejto súvislosti tiež vyvracia tvrdenia, že by vládna koalícia menila zákony demokraticky, podľa neho len chráni samú seba a vybavuje si beztrestnosť v minulých i súčasných kauzách. Poukázalo na nedávno presadený „prílepok“ k Trestnému zákonu, ktorý hnutie označilo za „legislatívny zločin“.

Na základe neho totiž súdy nebudú môcť podľa hnutia rozhodovať spravodlivo. Výpovede kajúcnikov a spolupracujúcich obvinených, ktoré nespochybnil ani Najvyšší súd, sa už totiž nebudú môcť použiť a súdy musia kľúčových svedkov a ich výpovede „vyhodiť do koša.“ Ak totiž niekto v minulosti klamal, jeho výpoveď nebude možné zohľadniť ani pri najťažších zločinoch.

Premiér v sobotu na tlačovej konferencii uviedol, že rozhodnutie NS SR v prípade Dušana K. je podľa neho kľúčové, prelomové a „atómová bomba“. Dušana K. označil za nevinného človeka. Rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu pre právny štát.

Najvyšší súd SR rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru

Zomrel bývalý poslanec parlamentu a dlhoročný člen Smeru

DNES - 15:31Domáce

Politici vyjadrili úprimnú sústrasť rodine a pozostalým bývalého poslanca.

Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023

Premiér apeluje na rýchlejšie odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023

DNES - 15:17Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico chce zosilňovať tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

DNES - 14:17Domáce

Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru, tvrdí Robert Fico.

Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba

Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba

DNES - 12:34Domáce

Premiér označil Kováčika za nevinného človeka.

Vosveteit.sk
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP