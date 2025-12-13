  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

  • DNES - 14:17
  • Bratislava
Premiér sa na prezidenta nehnevá, no z jeho veta bol politicky šokovaný

Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru, tvrdí Robert Fico.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepociťuje hnev na prezidenta SR Petra Pellegriniho. Z jeho rozhodnutia vetovať zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad bol však politicky šokovaný. Myslí si, že hlava štátu má okrem práva vetovať legislatívu aj povinnosť rešpektovať realitu a zločiny, ktoré sa diali v minulosti. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády SR v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Bol som politicky šokovaný preto, lebo prezident má porozumenie pre to, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, veľmi dobre vie, čo sa dialo a čo tento úrad robil. Takže nezostávalo mi nič iné, len som politicky zobral jeho právo na vedomie. On na to má právo, to mu nemôže nikto zobrať. Keďže zákon zavetoval vo štvrtok (11. 12.), rýchlo sme zmobilizovali vládnu koalíciu a tá do piatka (12. 12.) veto prelomila,“ skonštatoval.

Fico zároveň poukázal na to, že krok prezidenta sa nestretol s podporou voličov Smeru-SD. Myslí si, že prezident nikdy nebude úspešný, ak zabudne, z akého prostredia prišiel a kto ho volil. Zdôraznil však, že hlava štátu má právo vetovať zákony, no on musel vyvodiť politické konzekvencie. „Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru a bude hľadať podporu niekde inde. Ak sa rozhodol, že chce tú štruktúru jeho voličskej základne zmeniť a loviť v nejakých iných vodách, tak to jeho suverénne rozhodnutie,“ doplnil. Na margo výhrady Pellegriniho, že parlament o zákone rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, upozornil, že diskusia trvala dva týždne.

Predseda vlády však podľa vlastných slov nepociťuje voči hlave štátu hnev. Vyjadril sa, že chce absolvovať stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré plánuje predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Upozornil však na to, že to treba zrealizovať tak, aby stihol všetky povinnosti v súvislosti s jeho účasťou na budúcotýždňovom samite v Bruseli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba

Fico: Rozhodnutie súdu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba

DNES - 12:34Domáce

Premiér označil Kováčika za nevinného človeka.

V Malej Fatre zablúdil opitý cyklista, zachraňovali ho do neskorej noci

V Malej Fatre zablúdil opitý cyklista, zachraňovali ho do neskorej noci

DNES - 11:12Domáce

Na mieste zasahoval aj dobrovoľný záchranár.

Hrabko: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

Hrabko: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie

DNES - 11:10Domáce

Dohoda českého prezidenta Petra Pavla s víťazom volieb Andrejom Babišom ohľadom zloženia novej vlády má nádych elegancie. Pre TASR to povedal publicista Juraj Hrabko.

Zomrel významný slovenský režisér Peter Mikulík

Zomrel významný slovenský režisér Peter Mikulík

DNES - 10:15Domáce

Mikulík výrazným spôsobom ovplyvnil formu domácej filmovej scény v 70. rokoch.

Vosveteit.sk
Pompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokovPompeje odhalili trik, vďaka ktorému rímske stavby prežili 2 000 rokov. Takto dokázal prežiť tisíce rokov
Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!Prvé správy o HyperOS 4: Nový OS od Xiaomi môže dostať funkciu, ktorú si majitelia Pixel smartfónov nevedia vynachváliť!
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP