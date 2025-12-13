Premiér: V roku 2026 by sa mohli niektorým zamestnancom znížiť odvody
- DNES - 14:01
- Bratislava
Budúci rok by sa mohli pri určitých kategóriách zamestnancov znížiť odvody. Muselo by to však byť spojené s nejakými opatreniami. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico.
„Len tak vypúšťam myšlienku, že by sme mali pristúpiť k zníženiu odvodov, čo je, samozrejme, obrovský výdavok, pokiaľ ide o štát. Na druhej strane sa domnievam, že ak by sme to skombinovali s opatreniami, ako napríklad, že nebude môcť človek, ktorý príde ráno o šiestej k sústruhu a robí tam do tretej, normálne tých klasických osem a pol - deväť hodín, nebude môcť byť ako živnostník, pretože ľudia ako živnostníci platia minimálne odvody,“ priblížil.
„Prístup k tomu, ako naštartovať hospodárstvo, ekonomický rast, musí byť v tom, že musíme prísť s niečím iným ako so škrtením. My sme škrtenie museli robiť, aby sme zachránili financie. Teraz je návrh napríklad, že poďme sa baviť pri určitej kategórii zamestnancov, či nevieme znižovať odvody, ale musí to byť spojené s opatreniami,“ spresnil.
Koncom januára 2026 by mohla koaličná rada diskutovať o požiadaní parlamentu o vyslovenie dôvery pre ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. „Je plánovaná Národná rada SR, myslím posledný januárový týždeň, sadneme si v koaličnej rade a porozprávame sa o tom. Ústavný zákon nám neukladá žiadnu lehotu, v ktorej to musíme urobiť. Je to formálny krok, samozrejme, ja chcem rešpektovať ústavný zákon a urobíme to,“ povedal premiér.
Fico podčiarkol, že víta piatkové (12. 12.) potvrdenie ratingu SR na úrovni A3 so stabilným výhľadom zo strany ratingovej agentúry Moody’s. „Vítam toto hodnotenie, lebo potvrdzuje, že ideme správnym krokom,“ podčiarkol.
Avizoval zároveň, že v roku 2026 pôjde vláda pri získavaní zdrojov „iným spôsobom“. „To je celé, čo môžem teraz k tomu povedať. Spustil som celú sériu neformálnych konzultácií nie s úradníkmi, ale s predstaviteľmi veľkých firiem, živnostníkov, zamestnávateľov. Bavíme sa, ako by rok 2026 pri týchto pozitívnych (ratingových) správach mal vyzerať. Ak budeme konsolidovať, asi budeme musieť v roku 2026, tak to budeme robiť inak, ako sme to robili doteraz,“ dodal predseda vlády.
