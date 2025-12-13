  • Články
Fico: Rozhodnutie parlamentu v prípade Dušana Kováčika je atómová bomba

  • DNES - 12:34
  • Bratislava
Premiér označil Kováčika za nevinného človeka.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. je podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) kľúčové, prelomové a „atómová bomba“. Uviedol to v sobotu na tlačovej konferencii. Dušana K. označil za nevinného človeka.

Súd vydal kľúčové rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré nám dalo za pravdu. Padlo rozhodnutie, či sa vám to páči alebo nie, ktoré vracia kauzu do bodu nula,“ skonštatoval Fico s tým, že rozhodnutie je výsledkom trpezlivosti a kvalifikovanosti.

Považuje to za dobrú správu pre právny štát. Rozhodnutie súdu by sa podľa neho totiž malo publikovať ako učebnicový príklad toho, aké zločiny boli orgány činné v trestnom konaní (OČTK) páchať v uplynulom volebnom období, keďže išlo o zneužívanie trestného práva na politické účely. „Blahoželám spravodlivosti,“ odkázal Fico.

Premiér tiež zdôraznil, že sa nikdy nebál postaviť za Dušana K. Zároveň sa poďakoval poslancom v parlamente, že prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho v prípade zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. „Veto bolo prelomené a zákon bude platiť,“ podotkol Fico, ktorý pozitívne vníma aj zmenu trestných kódexov.

Rozhodnutie súdu vníma Smer-SD ako potvrdenie toho, že v rokoch 2020 až 2023 išlo o pokus rozložiť právny štát, justičný i policajný systém, i to, že konanie OČTK bolo nezákonné. Očakáva sebareflexiu policajtov, sudcov i prokuratúry. Podľa strany tiež preukazuje, že mali „vo všetkom pravdu a pravda vychádza na povrch“. Hovorí tiež o absolútnom pošliapaní ústavných práv.

Najvyšší súd SR rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021.

Minister spravodlivosti podal v lete 2024 dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.

NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
