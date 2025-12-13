  • Články
Sobota, 13.12.2025
Vo veku 60 rokov zomrel herec známy z filmu Maska a Pulp Fiction

  • DNES - 12:27
  • New Jersey
Príčina jeho úmrtia je zatiaľ neznáma.

Vo veku 60 rokov zomrel v piatok 12. decembra hollywoodsky herec Peter Greene. Informoval o tom portál Deadline s tým, že príčina jeho úmrtia je dosiaľ neznáma.

Greene sa presadil najmä v záporných roliach. Známy je napríklad z filmov Pulp Fiction (1944) alebo Maska (1944).

Greene sa narodil 8. októbra 1965 v New Jersey. Herecky debutoval v 90. rokoch účinkovaním v kriminálnom seriáli Hardball a vo filme Zákony príťažlivosti.

V roku 1993 Greene účinkoval vo filme Clean, Shaven, ktorý premietali na filmovom festivale v Cannes. O rok neskôr ho režisér Quentin Tarantino obsadil do role Zeda vo svetoznámom filme Pulp Fiction. V tom istom roku si zahral po boku Jima Carreyho vo filme Maska.

„Bol jedným z najlepších charakterových hercov na planéte,“ uviedol o Greeneovi jeho manažér Gregg Edwards. „Bol dobrým priateľom, ktorý by vám požičal tričko, ktoré mal práve na sebe. Zostáva v našich srdciach a bude nám chýbať,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, deadline.com
