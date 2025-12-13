Vo veku 60 rokov zomrel herec známy z filmu Maska a Pulp Fiction
- DNES - 12:27
- New Jersey
Príčina jeho úmrtia je zatiaľ neznáma.
Vo veku 60 rokov zomrel v piatok 12. decembra hollywoodsky herec Peter Greene. Informoval o tom portál Deadline s tým, že príčina jeho úmrtia je dosiaľ neznáma.
Greene sa presadil najmä v záporných roliach. Známy je napríklad z filmov Pulp Fiction (1944) alebo Maska (1944).
‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N— New York Post (@nypost) December 13, 2025
Greene sa narodil 8. októbra 1965 v New Jersey. Herecky debutoval v 90. rokoch účinkovaním v kriminálnom seriáli Hardball a vo filme Zákony príťažlivosti.
V roku 1993 Greene účinkoval vo filme Clean, Shaven, ktorý premietali na filmovom festivale v Cannes. O rok neskôr ho režisér Quentin Tarantino obsadil do role Zeda vo svetoznámom filme Pulp Fiction. V tom istom roku si zahral po boku Jima Carreyho vo filme Maska.
„Bol jedným z najlepších charakterových hercov na planéte,“ uviedol o Greeneovi jeho manažér Gregg Edwards. „Bol dobrým priateľom, ktorý by vám požičal tričko, ktoré mal práve na sebe. Zostáva v našich srdciach a bude nám chýbať,“ dodal.
Erdogan: Ukrajina a Rusko by nemali útočiť v Čiernom mori
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu varoval, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou.
Zelenskyj: Rusko chce Ukrajinu zničiť, tisíce ľudí sú bez elektriny
Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruské nočné útoky poškodili viac ako desať civilných zariadení po celej Ukrajine, po ktorých zostali tisíce ľudí v siedmich regiónoch bez elektrickej energie.
Severná Kórea priznala, že jej vojaci odstraňovali míny v Kurskej oblasti
Severná Kórea vyslala v tomto roku vojakov do Ruska na odmínovanie Kurskej oblasti.
Británia čelí vlne superchrípky, hrozí aj štrajk lekárov
Spojené kráľovstvo čelí „bezprecedentnej vlne superchrípky“, varoval v piatok minister zdravotníctva Wes Streeting.