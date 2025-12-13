  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Zelenskyj: Rusko chce Ukrajinu zničiť, tisíce ľudí sú bez elektriny

  • DNES - 11:32
  • Kyjev
Zelenskyj: Rusko chce Ukrajinu zničiť, tisíce ľudí sú bez elektriny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ruské nočné útoky poškodili viac ako desať civilných zariadení po celej Ukrajine, po ktorých zostali tisíce ľudí v siedmich regiónoch bez elektrickej energie.

Moskva zas potvrdila, že v noci zaútočila na ukrajinskú infraštruktúru hypersonickými raketami. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Je dôležité, aby teraz všetci videli, čo Rusko robí... pretože tu zjavne nejde o ukončenie vojny,“ podotkol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Stále sa snažia zničiť našu krajinu a spôsobiť nášmu ľudu čo najväčšiu bolesť,“ dodal.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že vykonalo „masívny útok“ na ukrajinskú armádu a energetické zariadenia s použitím hypersonických rakiet Kinzhal. Podľa Moskvy išlo o „odpoveď na teroristické útoky Ukrajiny na civilné ciele v Rusku“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Severná Kórea priznala, že jej vojaci odstraňovali míny v Kurskej oblasti

Severná Kórea priznala, že jej vojaci odstraňovali míny v Kurskej oblasti

DNES - 6:17Zahraničné

Severná Kórea vyslala v tomto roku vojakov do Ruska na odmínovanie Kurskej oblasti.

Británia čelí vlne superchrípky, hrozí aj štrajk lekárov

Británia čelí vlne superchrípky, hrozí aj štrajk lekárov

DNES - 6:12Zahraničné

Spojené kráľovstvo čelí „bezprecedentnej vlne superchrípky“, varoval v piatok minister zdravotníctva Wes Streeting.

Karol III.: Vďaka včasnej diagnóze môžu moju onkoliečbu v roku 2026 obmedziť

Karol III.: Vďaka včasnej diagnóze môžu moju onkoliečbu v roku 2026 obmedziť

DNES - 6:10Zahraničné

Britský kráľ Karol III. v piatok televíznom príhovore oznámil, že vďaka včasnej diagnóze môže byť jeho onkologická liečba v roku 2026 zredukovaná.

Ukrajina žiada silné bezpečnostné záruky ako podmienku mierovej dohody

Ukrajina žiada silné bezpečnostné záruky ako podmienku mierovej dohody

DNES - 6:08Zahraničné

Predpokladom akejkoľvek mierovej dohody sú konkrétne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré musia byť zakotvené v právne záväznom dokumente, uviedla ukrajinská veľvyslankyňa Heťmančuková.

Vosveteit.sk
Továrne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo staťTovárne bez ľudí sú bližšie, než si myslíš. Nahradia ich roboti a šéf Arm hovorí, kedy by sa to mohlo stať
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP