V Malej Fatre zablúdil opitý cyklista, zachraňovali ho do neskorej noci
Na mieste zasahoval aj dobrovoľný záchranár.
Do neskorých nočných hodín zasahovali v piatok (12. 12.) horskí záchranári v Malej Fatre. Pomoc potreboval 34-ročný cyklista pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Cyklista bol medzi sedlom pod Suchým a sedlom Priehyb. Bol značne pod vplyvom alkoholu, nemal dostatočné oblečenie ani vybavenie, nevedel, kde sa presne nachádzal a bol uzimený. Podarilo sa mu poskytnúť horským záchranárom GPS súradnice. Na miesto smerovali po zemi šiesti profesionálni horskí záchranári a jeden dobrovoľný zmluvný záchranár z Oblastného strediska Malá Fatra.
„Muž po čase začal zostupovať smerom k chate pod Kľačianskou Magurou, no vzhľadom na jeho stav a tmu zišiel z turistického chodníka a k chate netrafil. Počas pátrania našli horskí záchranári uzimeného, mierne dezorientovaného a vysileného cyklistu v teréne nad Kľačianskou dolinou. Následne ho sprevádzali k terénnemu vozidlu HZS, ktorým ho transportovali do Turčianskych Kľačian. Keďže bol muž bez zranení, odtiaľ už pokračoval v sprievode rodiny,“ informuje HZS.
