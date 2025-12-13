  • Články
V Malej Fatre zablúdil opitý cyklista, zachraňovali ho do neskorej noci

  • DNES - 11:12
  • Turčianske Kľačany
Na mieste zasahoval aj dobrovoľný záchranár.

Do neskorých nočných hodín zasahovali v piatok (12. 12.) horskí záchranári v Malej Fatre. Pomoc potreboval 34-ročný cyklista pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Cyklista bol medzi sedlom pod Suchým a sedlom Priehyb. Bol značne pod vplyvom alkoholu, nemal dostatočné oblečenie ani vybavenie, nevedel, kde sa presne nachádzal a bol uzimený. Podarilo sa mu poskytnúť horským záchranárom GPS súradnice. Na miesto smerovali po zemi šiesti profesionálni horskí záchranári a jeden dobrovoľný zmluvný záchranár z Oblastného strediska Malá Fatra.

Muž po čase začal zostupovať smerom k chate pod Kľačianskou Magurou, no vzhľadom na jeho stav a tmu zišiel z turistického chodníka a k chate netrafil. Počas pátrania našli horskí záchranári uzimeného, mierne dezorientovaného a vysileného cyklistu v teréne nad Kľačianskou dolinou. Následne ho sprevádzali k terénnemu vozidlu HZS, ktorým ho transportovali do Turčianskych Kľačian. Keďže bol muž bez zranení, odtiaľ už pokračoval v sprievode rodiny,“ informuje HZS.

Zdroj: Info.sk, TASR
