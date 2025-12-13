  • Články
Zomrel významný slovenský režisér Peter Mikulík

  • DNES - 10:15
  • Bratislava
Mikulík výrazným spôsobom ovplyvnil formu domácej filmovej scény v 70. rokoch.

Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu ráno renomovaný slovenský režisér a pedagóg Peter Mikulík. Pre TASR to potvrdila tlačová tajomníčka Slovenského národného divadla Izabela Pažítková.

Ako informuje portál STVR, diváci si môžu pamätať Mikulíka vďaka tvorbe seriálu Štúrovci a adaptácie hry Ideálny manžel. "Vo svojej tvorbe sa vyznačoval dôrazom na literárnu predlohu, herecké výkony a kultivovaný obrazový jazyk," uviedol portál s tým, že režisér výrazne formoval podobu domácej filmovej scény od 70. rokov.

Foto: TASR/Martin Baumann

Peter Mikulík sa narodil 10. júna 1941 v Trenčíne. Jeho manželkou bola herečka Zuzana Kocúriková. Bol bratom zosnulého herca Pavla Mikulíka.

Peter Mikulík patril medzi najrenomovanejších slovenských divadelných a televíznych režisérov. Jeho rukopis nesú desiatky hier a inscenácií, ktoré režíroval v SND a v Slovenskej televízii. Bol dvorným režisérom Júliusa Satinského a Milana Lasicu.

Mikulík pôsobil aj ako pedagóg na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V rokoch 2011 až 2014 bol dekanom fakulty.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR, stvr.sk
