Sobota, 13.12.2025
Bratislava

Na oblohe možno pozorovať meteorický roj Geminíd

Na oblohe možno do 17. decembra pozorovať meteorický roj Geminíd. Najviac meteorov bude na oblohe v noci zo soboty na nedeľu (14. 12.). Informovala o tom Slovenská akadémia vied (SAV) na svojom webe.

Podmienky na pozorovanie Geminíd sú v tomto roku priaznivé. „Mesiac je počas maxima tri dni po poslednej štvrti. Radiant (miesto, z ktorého meteory zdanlivo vyletujú) leží v súhvezdí Blížencov. V maxime je možné vidieť až 70 meteorov za hodinu,“ uviedla akadémia.

Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV priblížil, že ide o veľmi koncentrovaný roj. Z fotografických pozorovaní podľa neho vychádza priemer roja v medziplanetárnom priestore len 22 miliónov kilometrov. Na porovnanie - priemer meteorického roja Orioníd, čo je roj Halleyho kométy, je 56 miliónov kilometrov.

