Na oblohe možno pozorovať meteorický roj Geminíd
Na oblohe možno do 17. decembra pozorovať meteorický roj Geminíd. Najviac meteorov bude na oblohe v noci zo soboty na nedeľu (14. 12.). Informovala o tom Slovenská akadémia vied (SAV) na svojom webe.
Podmienky na pozorovanie Geminíd sú v tomto roku priaznivé. „Mesiac je počas maxima tri dni po poslednej štvrti. Radiant (miesto, z ktorého meteory zdanlivo vyletujú) leží v súhvezdí Blížencov. V maxime je možné vidieť až 70 meteorov za hodinu,“ uviedla akadémia.
Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV priblížil, že ide o veľmi koncentrovaný roj. Z fotografických pozorovaní podľa neho vychádza priemer roja v medziplanetárnom priestore len 22 miliónov kilometrov. Na porovnanie - priemer meteorického roja Orioníd, čo je roj Halleyho kométy, je 56 miliónov kilometrov.
Zomrel významný slovenský režisér Peter Mikulík
Mikulík výrazným spôsobom ovplyvnil formu domácej filmovej scény v 70. rokoch.
Návrh legislatívy k úhradám liekov môže obmedziť jednu skupinu pacientov
Pacienti s pľúcnou artériovou hypertenziou upozorňujú na riziká pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti úhrad liekov.
Obaly od kozmetiky je potrebné po spotrebovaní správne vytriediť
Obaly od kozmetiky je potrebné po spotrebovaní správne vytriediť. Najväčšou výzvou pri triedení sú spreje a kombinované obaly.
Brutálny útok nožom: Žena mala bodné rany na tvári aj krku
Polícia po útoku na 51-ročnú ženu zadržala podozrivú osobu.