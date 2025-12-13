Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky
- DNES - 9:38
- Bratislava
V nedeľu (14. 12.) vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Železničiari tak začínajú „nový železničný rok“, ktorý prinesie rýchlejšie a pohodlnejšie spojenia medzi mestami a lepšiu dostupnosť v regiónoch, informoval TASR národný vlakový dopravca.
„Nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 je výsledkom dôkladnej analýzy potrieb cestujúcich. Reaguje na aktuálny dopyt, posilňuje vyťažené linky, zlepšuje nadväznosť spojov a prináša aj moderné súpravy na medzinárodných vlakoch,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Podľa neho vďaka sa ukončeniu viacerých výluk môžu cestujúci spoľahnúť na prehľadnejšie a pravidelné spojenia.
V diaľkovej doprave budú expresy Kriváň a Tatran medzi Bratislavou a Košicami jazdiť ešte rýchlejšie - najrýchlejší spoj zvládne trasu za štyri hodiny a 53 minút. Nočné rýchliky Zemplín sa po ukončení elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou - Humenné vracajú až do Humenného, no už bez autovozňa.
Moderné súpravy Railjet a ComfortJet budú dominovať na medzištátnej trase Praha - Bratislava - Budapešť. „Rýchliky zo Zvolena a z Banskej Bystrice pôjdu až do Žiliny a od leta sa zavedie hodinový takt medzi Bratislavou a Žilinou,“ priblížil Baček.
ZSSK avizuje lepšie spojenia v regiónoch s viacerými vlakmi v špičke. Na Záhorí začnú všetky vlaky na linke Bratislava - Kúty zastavovať v Sekuliach. Posilnia sa spoje na linke Trenčín - Žilina, výrazne sa skrátia časy prestupov v Kraľovanoch.
„Obnoví sa plynulá prevádzka vlakov po zrušení výluk na tratiach Nová Baňa - Levice a Fiľakovo - Lučenec,“ pokračoval hovorca ZSSK. Vlaky na linke Nové Zámky - Levice budú opäť jazdiť v pravidelnom hodinovom takte. Na východe Slovenska sa v plnej miere obnoví doprava na trase Košice - Humenné a ZSSK plánuje spoje aj pre zamestnancov budúcej automobilky vo Valalikoch.
Cestujúci môžu podľa dopravcu očakávať zásadné zlepšenie dopravy na trati Šurany - Zlaté Moravce. Posilnené osobné vlaky reagujú na potreby dochádzajúcich obyvateľov regiónu. „Na linke pribudnú nové ranné aj popoludňajšie spoje, ktoré zabezpečia lepšie prepojenie obcí s okresnými mestami, školami a pracoviskami v regióne,“ podotkol Baček.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú aj v roku 2026 pokračovať v modernizácii infraštruktúry, čo si vyžiada ďalšie výluky, napríklad na úsekoch Bratislava-Rača - Nové Mesto nad Váhom, Poprad - Vydrník či Cífer - Trnava. Počas letných prázdnin sa pre úspory dočasne obmedzí premávka niektorých regionálnych vlakov, pričom zostávajúce spoje zabezpečia plnohodnotnú dopravu.
Všetky novinky a detailné informácie o novom grafikone sú na webe ZSSK.
