Obaly od kozmetiky je potrebné po spotrebovaní správne vytriediť. Najväčšou výzvou pri triedení sú spreje a kombinované obaly. TASR o tom informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.
„Výdavky na osobnú starostlivosť nie sú sezónnou témou, ide o bežnú a pravidelnú spotrebu. V decembri však domácnosti predsa len nakupujú o niečo viac. Jednak preto, že dopĺňajú vlastné zásoby, ale tiež preto, že kozmetika patrí medzi darčeky, ktoré sa pod vianočným stromčekom objavujú najčastejšie. To prirodzene znamená aj vyšší počet obalov, ktoré je potrebné po sviatkoch správne vytriediť,“ povedala riaditeľka komunikácie Envi-Paku Katarína Kretter.
Mnohé kozmetické obaly podľa OZV ľudia triedia bez väčších problémov. Papierové škatuľky z darčekových kozmetických setov patria do modrého kontajnera alebo vreca na papier. Plastové obaly od šampónov, sprchových gélov, telových mliek či krémov je potrebné vyprázdniť a vytriediť do žltého koša na plasty.
Envi-Pak tvrdí, že problémové je vytriedenie sprejov alebo kombinovaných obalov. „Najviac ľudia váhajú pri obaloch, ktoré sa skladajú z viacerých častí, napríklad plastová fľaša s pumpičkou, ktoré je potrebné oddeliť a následne vytriediť,“ poznamenala Kretter. Vysvetlila, že spreje či laky na vlasy treba vyhodiť do nádoby na kovy. Pred vyhodením Kretter odporúča vystriekať z nich zvyšný plyn, oddeliť a vytriediť všetky plastové časti zvlášť. Upozornila, že spreje sa nikdy neprepichujú a nestláčajú, aby nedošlo k úrazu. „Kombinované obaly, ktorých časti sa nedajú oddeliť, zvyčajne triedime podľa materiálu, ktorý v obale prevláda,“ podotkla Kretter.
Zároveň poukázala na to, že vždy sa treba riadiť pravidlami obce, v ktorej ľudia odpad triedia. Niekde sa kovy, plasty a nápojové kartóny zbierajú samostatne a niekde môžu mať spoločný zber týchto zložiek.
Darčekové balenia, kozmetické sety, plastové či papierové obaly je podľa OZV dôležité pred vyhodením stlačiť alebo inak zmenšiť ich objem. Platí to najmä pre rôzne papierové krabičky. „Pri triedení je dôležité od seba oddeliť všetko, čo sa oddeliť dá, ako napríklad vrchnáky, uzávery, pumpičky či papierové obaly. Aj takéto jednoduché úpravy pred vyhodením výrazne zlepšujú kvalitu triedenia a zvyšujú možnosti recyklácie,“ dodala Kretter.
Envi-Pak tiež upozorňuje, že v obaloch netreba nechávať zvyšky krémov či gélov a obaly vyhadzovať prázdne. Jemne znečistené obaly nie je nutné umývať.
