Sobota, 13.12.2025
Bratislava

Severná Kórea priznala, že jej vojaci odstraňovali míny v Kurskej oblasti

Severná Kórea vyslala v tomto roku vojakov do Ruska na odmínovanie Kurskej oblasti.

Povedal to severokórejský vodca Kim Čong-un v prejave, ktorý odvysielali štátne médiá. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na juhokórejské a západné spravodajské služby.

V súvislosti s nebezpečnými úlohami, ktoré boli pridelené severokórejským vojakom v Kurskej oblasti, sú takéto vyjadrenia zo strany Pchjongjangu pomerne zriedkavé.

Severná Kórea vyslala tisíce vojakov, aby bojovali na strane Ruska počas invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer štyri roky.

Podľa analytikov Rusko za to poskytuje Severnej Kórei finančnú pomoc, vojenské technológie a dodávky potravín a energií, ktoré jej umožňujú obchádzať prísne medzinárodné sankcie uvalené na jadrový a raketový program.

Kim Čong-un ocenil návrat ženijného pluku a podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA povedal, že jeho vojaci „počas prestávok pri odmínovacích prácach písali listy do svojich rodných miest a dedín“.

Vo svojom prejave na piatkovom slávnostnom privítaní Kim Čong-un uviedol, že počas 120 dní od nasadenia pluku v auguste došlo k „srdcervúcej strate deviatich životov“. Zosnulým vojakom udelil štátne vyznamenania.

Vojakom sa podľa neho podarilo „dosiahnuť zázrak, keď v priebehu menej ako troch mesiacov premenili rozsiahle nebezpečné územie na bezpečnú oblasť“.

V apríli Severná Kórea prvý raz potvrdila nasadenie svojich vojakov, aby podporila Rusko vo vojne proti Ukrajine. Podľa odhadov vyslala celkovo 14.000 vojakov vrátane 3000 armádnych príslušníkov ako posily, ktoré nahradili jej straty. Bez obrnených vozidiel a skúseností s bojmi s dronmi zaznamenali ťažké straty, rýchlo sa však adaptovali.

Na záberoch zverejnených agentúrou KCNA z piatkovej veľkolepej slávnosti v Pchjongjangu objíma usmiaty Kim Čong-un vojakov, ktorí sa vrátili, pričom niektorí z nich sedeli na invalidných vozíkoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
