Británia čelí vlne superchrípky, hrozí aj štrajk lekárov
- DNES - 6:12
- Londýn
Spojené kráľovstvo čelí „bezprecedentnej vlne superchrípky“, varoval v piatok minister zdravotníctva Wes Streeting.
Britský premiér Keir Starmer aj v súvislosti s tým kritizuje plány lekárov začať na budúci týždeň päťdňový štrajk, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa údajov Národnej zdravotnej služby (NHS) zo štvrtka počet hospitalizácií kvôli chrípke za týždeň vzrástol o 55 percent.
„Počet pacientov hospitalizovaných s chrípkou je v tomto ročnom období extrémne vysoký,“ uviedla vo vyhlásení národná lekárska riaditeľka NHS Meghana Panditová. „Ešte horšie je, že (počet prípadov) stále stúpa a vrchol (epidémie) ešte nie je v dohľade, takže NHS čakajú mimoriadne náročné týždne,“ upozornila.
NHS vyzýva ľudí, ktorí cítia príznaky virózy, aby pri používaní verejnej dopravy nosili rúška. Niektoré nemocnice ich nosenie už priamo vyžadujú. Úrady okrem toho ľudí nabádajú, aby sa objednali na očkovanie proti chrípke.
Minister zdravotníctva Wes Streeting pre denník The Times povedal, že počty chorých sa môžu ešte pred dosiahnutím vrcholu epidémie strojnásobiť, pričom situácia v nemocniciach je už teraz „netolerovateľná“.
Európa ako celok zápasí s nezvyčajne skorou a závažnou chrípkovou sezónou, pričom zdravotnícke orgány na celom kontinente varujú pred rastúcim počtom prípadov spôsobených mutovaným kmeňom chrípky.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb minulý mesiac uviedlo, že počet detekcií chrípky stúpol „oveľa skôr ako zvyčajne“, a vyzvalo zraniteľné skupiny obyvateľstva, aby sa dali „bezodkladne“ zaočkovať.
V Británii sa má 17. decembra začať plánovaný päťdňový štrajk rezidentných lekárov – kvalifikovaných lekárov, ktorí tvoria takmer polovicu zdravotníckej pracovnej sily. Ich štrajk zvýši tlak na už aj tak preťažené zdravotnícke služby.
Lekári-rezidenti majú s vládou spor o platy a nedostatok príležitostí na školenie. V snahe zastaviť ich štrajk minister Streeting v stredu predstavil odborom nový balík pracovných podmienok. Odborári sa k nemu zatiaľ nevyjadrili.
Streeting súhlasil s požiadavkou, aby lekári vyškolení v Spojenom kráľovstve mali pri výbere na školiace miesta prednosť pred kandidátmi zo zahraničia. Minister však trvá na tom, že vláda „nemôže a nebude hýbať s platmi, najmä nie po ich 28,9-percentnom zvýšení za posledné tri roky a najvyššom platovom ohodnotení v celom verejnom sektore za posledné dva roky“.
„Na stole je dobrá dohoda,“ napísal Starmer a vyzval odborárov, aby ju prijali.
