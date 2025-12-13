Karol III.: Vďaka včasnej diagnóze môžu moju onkoliečbu v roku 2026 obmedziť
- DNES - 6:10
- Londýn
Britský kráľ Karol III. v piatok televíznom príhovore oznámil, že vďaka včasnej diagnóze môže byť jeho onkologická liečba v roku 2026 zredukovaná. Informovali o tom agentúra AFP a televízia Sky News, píše TASR.
„Dnes sa s vami môžem podeliť o dobrú správu, že vďaka včasnej diagnóze, účinnej liečbe a dodržiavaniu pokynov lekárov môže byť môj harmonogram liečby rakoviny v novom roku zredukovaný,“ povedal Karol v príhovore v rámci každoročnej televíznej zbierky na podporu výskumu rakoviny.
Uviedol, že táto správa je preňho osobne požehnaním, ale aj svedectvom o pozoruhodnom pokroku, ktorý sa v posledných rokoch dosiahol v liečbe rakoviny. Vyjadril nádej, že jeho prípad bude povzbudením „aj tých 50 percent z nás, ktorým bude toto ochorenie počas života diagnostikované.“
Kráľ vo februári 2024 oznámil, že mu zistili rakovinu a začína s liečbou. Následne odložil všetky verejné podujatia, ale ako hlava štátu si aj naďalej plnil povinnosti za múrmi Buckinghamského paláca vrátane audiencií a zasadnutí Tajnej rady.
K verejným povinnostiam sa vrátil v apríli 2024. Spolu s kráľovnou Kamilou vtedy navštívil onkologické centrum University College Hospital Macmillan v centre Londýna, kde sa s ďalším pacientom rozprával aj o svojom „šoku“ z diagnózy.
