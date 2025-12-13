  • Články
Ukrajina žiada silné bezpečnostné záruky ako podmienku mierovej dohody

Predpokladom akejkoľvek mierovej dohody sú konkrétne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré musia byť zakotvené v právne záväznom dokumente, uviedla pre agentúru AFP ukrajinská veľvyslankyňa pri NATO Aľona Heťmančuková, píše TASR.

Zatiaľ čo pre niektorých našich partnerov je prioritou uzavrieť dohodu a potom vyriešiť bezpečnostné záruky, pre nás je to teraz predpoklad uzatvorenia dohody,“ vyhlásila Heťmančuková.

Dodala, že na to, aby boli tieto záruky skutočne účinné, musia byť obsiahnuté v „právne záväznom“ dokumente vo forme „zmluvy so Spojenými štátmi a možno aj s niekoľkými európskymi štátmi, koalície ochotných.“

Tento text musí tiež obsahovať „dostatočne silné znenie, blízke“ tomu, ktoré je uvedené v článku 5 zmluvy NATO ustanovujúcom vzájomnú pomoc medzi spojencami v prípade konfliktu, doplnila Heťmančuková.

Bezpečnostné záruky však budú účinné iba s podporou Spojených štátov, ktorá je v tejto fáze stále veľmi nejasná, uviedla ukrajinská diplomatka. Podľa nej Ukrajina potrebuje jasne vedieť, aké tieto garancie môžu byť.

Pokiaľ ide o európsku podporu Ukrajine, Heťmančuková zdôraznila, aké dôležité sú pre jej krajinu prebiehajúce diskusie o použití zmrazených ruských aktív na financovanie „reparačnej pôžičky“ pre Kyjev.

Ak práve teraz dôjde k skutočnej zmene paradigmy, tak je to práve v súvislosti s reparačnou pôžičkou,“ vyhlásila. Pomôže to „zmeniť zámery (ruského prezidenta Vladimira) Putina. Pochopí, že Ukrajina sa nezrúti, ako dúfa a ako sa ruská propaganda snaží presvedčiť ruskú verejnosť a niektorých našich partnerov,“ zdôraznila Heťmančuková.

O pláne na využitie zhruba 200 miliárd eur z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v EÚ majú hlavy štátov a vlád Európskej únie diskutovať na budúci štvrtok a piatok na svojom vrcholnom summite v Bruseli.

Zdroj: Info.sk, TASR
