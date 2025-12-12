Demokrati zverejnili ďalšiu sadu fotografií z Epsteinovej pozostalosti
- DNES - 21:46
- Washington
Demokrati z americkej Snemovne reprezentantov v piatok zverejnili ďalších 19 fotografií z pozostalosti odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, v ktorej sú snímky amerického prezidenta Donalda Trumpa i exprezidenta Billa Clintona.
Ako informovala agentúra AFP, na zverejnených fotografiách sú aj bývalý Trumpov poradca Steve Bannon, bývalý Clintonov minister financií Larry Summers, režisér Woody Allen a bývalý britský princ Andrew, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor. Na snímkach sú aj Bill Gates zo spoločnosti Microsoftu a Richard Branson z Virgin Group.
Na snímke zľava Steve Bannon a Jeffrey Epstein, Foto: TASR/AP
Epsteinovo prepojenie s osobami na fotografiách bolo všeobecne známe a nedatované fotografie zrejme nezobrazujú žiadne nezákonné konanie, doplnila AFP.
Na snímke zľava Larry Summers, jeho manželka Elisa New a režisér Woody Allen, Foto: TASR/AP
Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov však uviedli, že „tieto znepokojujúce snímky vyvolávajú ešte viac otázok o Epsteinovi a jeho vzťahoch s niektorými z najmocnejších mužov na svete“.
Na snímke zľava Dean Kamen, Jeffrey Epstein a Richard Branson. Foto: TASR/AP
Medzi fotografiami zverejnenými v piatok sú aj obrázky sexuálnych hračiek a záber na kôpku prezervatívov, na ktorých obale je Trumpov kreslený portrét a nápis "I'm HUUUUGE!“ (Som OOOOOOOBROVSKÝ!). Pri kôpke je tabuľka s nápisom „Trump condom“ a cena - 4,50 dolára.
V zverejnenej kolekcii 19 snímok je Trump na troch: jedna ho zachytáva, ako stojí vedľa šiestich žien, ktoré majú okolo krku niečo, čo vyzerá ako tradičné havajské vence z kvetov - lei. Na ďalšej fotografii je Trump, ako sa rozpráva s blondínkou, v pozadí je Epstein. Na tretej fotografii je Trump, ako sedí vedľa blondínky, ktorej tvár je začiernená.
Kongresoví demokrati, ktorí tvrdia, že majú viac ako 95.000 fotografií z Epsteinovej pozostalosti, vysvetlili, že rozmazali tváre žien, aby ochránili ich identitu.
Trump, ktorý mal v 90. rokoch blízky vzťah s Epsteinom, vždy popieral, že by vedel o zneužívaní a obchodovaní s maloletými na účely sexuálneho zneužívania, ktorého sa dopustil Epstein. Tvrdí, že s Epsteinom prerušil všetky väzby ešte pred tým, než sa priznal k obvineniam z prostitúcie.
Bývalý prezident Clinton je vyfotografovaný s Epsteinom a jeho spoločníčkou Ghislaine Maxwellovou, ktorá si odpykáva 20-ročný trest odňatia slobody za obchodovanie s maloletou osobou na sexuálne účely a ďalšie trestné činy, a s dvoma ďalšími neidentifikovanými osobami.
Hoci ani tieto nové materiály neprinášajú zásadne nové informácie, ich zverejnenie je podľa odborníkov snahou Kongresu udržať tlak na administratívu Donalda Trumpa. Ministerstvo spravodlivosti totiž musí najneskôr 19. decembra zverejniť všetky neutajované dokumenty týkajúce sa Epsteina, Maxwellovej a všetkých osôb zapojených do súdneho konania, ktoré má k dispozícii. Neexistuje však žiadna záruka, že nové dokumenty budú obsahovať nejaké významné odhalenia.
Milionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Maxwellová bola v roku 2021 federálnym súdom odsúdená za obchodovanie so sexom a pomoc pri nábore neplnoletých obetí Epsteina. Momentálne si odpykáva 20-ročný trest väzenia.
Európa žiada od USA pred akýmikoľvek rokovaniami o území „bezpečnostné záruky“
Európania i Kyjev žiadajú Spojené štáty, aby poskytli „bezpečnostné záruky“ pred akýmikoľvek rokovaniami týkajúcimi sa územia na Moskvou okupovanom východe Ukrajiny.
Dieťa v ohrození: Polícia pátra po 12-ročnom chlapcovi
Do pátracej akcie nasadili desiatky policajtov, hasičov, drony aj štvorkolky.
Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
OSN varuje pred rozšírením konfliktu z KDR do regiónu, obáva sa aj rozpadu KDR
Námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix v piatok varoval pred rizikom vypuknutia regionálneho konfliktu v oblasti afrických Veľkých jazier.