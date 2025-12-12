  • Články
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Európa žiada od USA pred akýmikoľvek rokovaniami o území „bezpečnostné záruky“

  • DNES - 21:31
  • Paríž
Európania i Kyjev žiadajú Spojené štáty, aby poskytli „bezpečnostné záruky“ pred akýmikoľvek rokovaniami týkajúcimi sa územia na Moskvou okupovanom východe Ukrajiny. Uviedol to v piatok úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Potrebujeme plnú transparentnosť o bezpečnostných zárukách, ktoré môžu Európania a Američania poskytnúť Ukrajincom pred akýmkoľvek riešením sporných územných otázok,“ uviedol Elyzejský palác.

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rokovať budú o ekonomike a návrhoch na ukončenie vojny na Ukrajine.

V pondelok večer s a k nim následne pripoja viaceré hlavy európskych štátov a vlád vrátane lídrov EÚ a NATO.

Od novembra, kedy bol zverejnený návrh USA načrtávajúci potenciálny rámec na ukončenie vojny, prebehlo niekoľko kôl diskusií medzi Washingtonom, Kyjevom a európskymi partnermi, v rámci ktorých boli predložené rôzne pozmeňujúce návrhy a protinávrhy.

Zdroj: Info.sk, TASR
