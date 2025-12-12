  • Články
Brutálny útok nožom: Žena mala bodné rany na tvári aj krku

  • DNES - 21:30
  • Michalovce
Polícia po útoku na 51-ročnú ženu zadržala podozrivú osobu.

Polícia začala stíhanie pre obzvlášť závažný zločin pokusu o vraždu, ku ktorému došlo v noci zo štvrtka na piatok v obci neďaleko Michaloviec. Ako informuje portál tvnoviny.sk, obeťou útoku je 51-ročná žena, ktorá utrpela vážne zranenia a je v kritickom stave.

K incidentu došlo 11. decembra krátko pred polnocou v jednom z rodinných domov, pričom na tiesňovú linku zavolala kamarátka zranenej ženy. Utrpela viaceré bodné zranenia v oblasti tváre, krku a kľúčnej kosti.

Záchranné zložky ženu na mieste stabilizovali a následne ju previezli do nemocnice v Michalovciach. Podľa informácií televízie Markíza bola v kritickom stave napojená na umelú pľúcnu ventiláciu.

Polícia už v súvislosti s prípadom zadržala 41-ročnú ženu, ktorú preveruje ako podozrivú z útoku. V čase spáchania činu sa v dome okrem obete a podozrivej nachádzali aj ďalšie dve osoby, údajne pod vplyvom alkoholu.

Polícia zatiaľ nezverejňuje podrobné informácie o okolnostiach útoku, aby neohrozila prebiehajúce vyšetrovanie.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
