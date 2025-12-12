  • Články
Dieťa v ohrození: Polícia pátra po 12-ročnom chlapcovi

  • DNES - 19:19
  • Zlín
Do pátracej akcie nasadili desiatky policajtov, hasičov, drony aj štvorkolky.

Česká polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po 12-ročnom Marekovi Hejhalovi z obce Halenkovice v Zlínskom kraji. Chlapec vo štvrtok (11.12.) ráno odišiel z domu do školy, kam však nedorazil. Polícia aj rodina chlapca žiadajú verejnosť o pomoc, pátranie prebieha v režime „Dieťa v ohrození“.

Do rozsiahlej akcie v náročnom teréne boli nasadené všetky dostupné zložky integrovaného záchranného systému. Obec Halenkovice vyzvala obyvateľov k maximálnej ostražitosti. Do pátrania sa zapojilo pätnásť jednotiek profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorých koordinuje územný riadiaci dôstojník.

„Sú nasadené štvorkolky, terénne vozidlá aj dron. Vo vytipovanej oblasti boli rozoslané hromadné SMS s popisom nezvestného,“ informovali hasiči.

Popis hľadanej osoby

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Marek je vysoký 140 až 150 cm, má chudú postavu a plné pery. Svetlohnedé vlasy má po bokoch vystrihané, no vzadu dlhšie.

„Pri odchode z domu mal na sebe modrú bundu, čierne nohavice s bielymi pruhmi po stranách, vínový batoh a čiernu čiapku,“ uviedla polícia ČR na sociálnej sieti.

Foto: facebook.com/PolicieCZ

Akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvestného chlapca môžu občania nahlásiť na tiesňovej linke 158.

Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
