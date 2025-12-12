Dieťa v ohrození: Polícia pátra po 12-ročnom chlapcovi
- DNES - 19:19
- Zlín
Do pátracej akcie nasadili desiatky policajtov, hasičov, drony aj štvorkolky.
Česká polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po 12-ročnom Marekovi Hejhalovi z obce Halenkovice v Zlínskom kraji. Chlapec vo štvrtok (11.12.) ráno odišiel z domu do školy, kam však nedorazil. Polícia aj rodina chlapca žiadajú verejnosť o pomoc, pátranie prebieha v režime „Dieťa v ohrození“.
Do rozsiahlej akcie v náročnom teréne boli nasadené všetky dostupné zložky integrovaného záchranného systému. Obec Halenkovice vyzvala obyvateľov k maximálnej ostražitosti. Do pátrania sa zapojilo pätnásť jednotiek profesionálnych a dobrovoľných hasičov, ktorých koordinuje územný riadiaci dôstojník.
„Sú nasadené štvorkolky, terénne vozidlá aj dron. Vo vytipovanej oblasti boli rozoslané hromadné SMS s popisom nezvestného,“ informovali hasiči.
Popis hľadanej osoby
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Marek je vysoký 140 až 150 cm, má chudú postavu a plné pery. Svetlohnedé vlasy má po bokoch vystrihané, no vzadu dlhšie.
„Pri odchode z domu mal na sebe modrú bundu, čierne nohavice s bielymi pruhmi po stranách, vínový batoh a čiernu čiapku,“ uviedla polícia ČR na sociálnej sieti.
Foto: facebook.com/PolicieCZ
Akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte nezvestného chlapca môžu občania nahlásiť na tiesňovej linke 158.
Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
OSN varuje pred rozšírením konfliktu z KDR do regiónu, obáva sa aj rozpadu KDR
Námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix v piatok varoval pred rizikom vypuknutia regionálneho konfliktu v oblasti afrických Veľkých jazier.
Najnovší mierový plán počíta s tým, že Ukrajina pristúpi do EÚ do roku 2027
Aktualizovaný mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine počíta s tým, že Kyjev sa stane členom Európskej únie do januára 2027.
Erdogan vyzval Putina na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok na rokovaní so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vyzval na „obmedzené prímerie“ vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.