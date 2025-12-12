  • Články
Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským

Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Rokovať budú o ekonomike a návrhoch na ukončenie vojny na Ukrajine, uviedol to v piatok hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

V pondelok večer s a k nim následne pripoja viaceré hlavy európskych štátov a vlád vrátane lídrov EÚ a NATO.

Od novembra, kedy bol zverejnený návrh USA načrtávajúci potenciálny rámec na ukončenie vojny, prebehlo niekoľko kôl diskusií medzi Washingtonom, Kyjevom a európskymi partnermi, v rámci ktorých boli predložené rôzne pozmeňujúce návrhy a protinávrhy.

Zdroj: Info.sk, TASR
OSN varuje pred rozšírením konfliktu z KDR do regiónu, obáva sa aj rozpadu KDR

OSN varuje pred rozšírením konfliktu z KDR do regiónu, obáva sa aj rozpadu KDR

DNES - 18:03Zahraničné

Námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix v piatok varoval pred rizikom vypuknutia regionálneho konfliktu v oblasti afrických Veľkých jazier.

Najnovší mierový plán počíta s tým, že Ukrajina pristúpi do EÚ do roku 2027

Najnovší mierový plán počíta s tým, že Ukrajina pristúpi do EÚ do roku 2027

DNES - 18:00Zahraničné

Aktualizovaný mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine počíta s tým, že Kyjev sa stane členom Európskej únie do januára 2027.

Erdogan vyzval Putina na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor

Erdogan vyzval Putina na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor

DNES - 17:54Zahraničné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok na rokovaní so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vyzval na „obmedzené prímerie“ vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.

Miss Fínska prišla o svoj titul kvôli rasistickému škandálu

Miss Fínska prišla o svoj titul kvôli rasistickému škandálu

DNES - 17:21Zahraničné

Úradujúca Miss Fínska Sarah Dzafceová prišla o titul kráľovnej krásy v súvislosti s rasistickým škandálom, oznámili vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámili organizátori súťaže.

Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
