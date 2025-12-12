  • Články
OSN varuje pred rozšírením konfliktu z KDR do regiónu, obáva sa aj rozpadu KDR

Námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix v piatok varoval pred rizikom vypuknutia regionálneho konfliktu v oblasti afrických Veľkých jazier, ktorý by mohla vyvolať nová ofenzíva bojovníkov Hnutia 23. marca (M23) vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lacroix v prejave na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku upozornil, že nová ofenzíva skupiny známej ako Aliancia rieky Kongo (Congo River Alliance) a jednotiek M23 v provincii Južné Kivu v uplynulých dňoch oživila obavy z regionálneho konfliktu s nevyčísliteľnými dôsledkami.

Podľa šéfa mierových misií OSN sa konflikt na východe KDR „čoraz viac regionalizuje.“ Poukázal v tejto súvislosti na priame alebo nepriame zapojenie ozbrojených síl a skupín zo susedných krajín, ako aj na cezhraničné pohyby vysídleného obyvateľstva a bojovníkov.

Diplomat OSN súčasne varoval pred možným rozpadom KDR. „Nedávny vývoj predstavuje vážne riziko postupnej fragmentácie KDR, najmä jej východnej časti,“ domnieva sa Lacroix.

Povstalci z M23, podporovaní Rwandou, od stredy (10. decembra) ovládajú aj mesto Uvira na východe KDR. Už ich postup k mestu vyvolal masový útek civilistov z východu KDR smerom do susedného štátu Burundi, ktoré 9. decembra oznámilo, že zatvára svoje hranice.

Dobytia Uviry povstalcami považuje za existenčnú hrozbu aj burundská vláda - Uvira totiž leží na protiľahlej strane jazera Tanganika ako Bujumbura, hospodárska metropola Burundi.

Obnovenie bojov v KDR podkopalo mierovú dohodu sprostredkovanú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorú 4. decembra v Bielom dome podpísali prezidenti KDR a Rwandy - Félix Tshisekedi a Paul Kagame.

Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v piatok na zasadnutí BR OSN vzniesol voči Rwande, ktorá v konflikte v KDR podporuje jednotky M23, obvinenie, že vedie región k vojne.

Namiesto pokroku smerom k mieru, ako sme videli v posledných týždňoch pod vedením prezidenta Trumpa, Rwanda vedie región k väčšej nestabilite a k vojne,“ povedal Waltz, ktorý odsúdil „rozsah a sofistikovanosť“ aktivít Rwandy v susednej KDR.

Ofenzíva hnutia M23 sa začala takmer rok po tom, čo táto skupina získala kontrolu nad Gomou a Bukavu, dvoma najväčšími mestami na východe KDR, ktorý je bohatý na prírodné zdroje.

Zdroj: Info.sk, TASR
