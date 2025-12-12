  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Španielsko trvá na úplnom zákaze spaľovacích motorov

  • DNES - 18:01
  • Brusel
Španielsko trvá na úplnom zákaze spaľovacích motorov

Španielsko vyzvalo Európsku komisiu (EK), aby ponechala v platnosti plánovaný úplný zákaz automobilov so spaľovacími motormi v EÚ od roku 2035. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

Akékoľvek zmiernenie cieľa by mohlo ohroziť konkurencieschopnosť a pracovné miesta v Európe, napísal španielsky premiér Pedro Sánchez v liste adresovanom predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej, ktorý v piatok získali tlačové agentúry. „Preto odmietame, aby sa spaľovacie vozidlá alebo iné technológie, ktoré nie sú preukázateľne rentabilné, mohli naďalej predávať po roku 2035,“ zdôraznil premiér.

Vláda v Madride reagovala na výroky nemeckého politika Manfreda Webera, predsedu Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá jej najväčšou frakciou v Európskom parlamente (EPP). Ten vo štvrtok po stretnutí s Leyenovou uviedol, že na základe nových návrhov Komisie budú musieť automobilky v prípade nových vozidiel predávaných v EÚ od roku 2035 znížiť ich emisie o 90 % a nie o 100 %. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou Brusel návrhy v tomto zmysle oficiálne predloží budúci týždeň.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Novým generálnym riaditeľom ŽSR bude Miroslav Garaj

Novým generálnym riaditeľom ŽSR bude Miroslav Garaj

DNES - 17:45Ekonomické

Železnice Slovenskej republiky budú mať nového generálneho riaditeľa.

Kancelár Merz víta plány na zrušenie úplného zákazu spaľovacích motorov

Kancelár Merz víta plány na zrušenie úplného zákazu spaľovacích motorov

DNES - 17:34Ekonomické

Nemecký kancelár Friedrich Merz privítal plánované zrušenie úplného zákazu automobilov so spaľovacími motormi v Európskej únii od roku 2035.

NRSR: Poslanci ukončili schôdzu, mnoho bodov presunuli na ďalšiu

NRSR: Poslanci ukončili schôdzu, mnoho bodov presunuli na ďalšiu

DNES - 10:32Ekonomické

Poslanci Národnej rady SR piatkovým dopoludňajším hlasovaním ukončili 43. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 25. novembra.

Z trhu sťahujú nebezpečné kurčatá, obsahujú salmonelu

Z trhu sťahujú nebezpečné kurčatá, obsahujú salmonelu

VČERA - 21:43Ekonomické

Obchodný reťazec predával kontaminované kurčatá.

Vosveteit.sk
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP