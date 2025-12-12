Španielsko trvá na úplnom zákaze spaľovacích motorov
- DNES - 18:01
- Brusel
Španielsko vyzvalo Európsku komisiu (EK), aby ponechala v platnosti plánovaný úplný zákaz automobilov so spaľovacími motormi v EÚ od roku 2035. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Akékoľvek zmiernenie cieľa by mohlo ohroziť konkurencieschopnosť a pracovné miesta v Európe, napísal španielsky premiér Pedro Sánchez v liste adresovanom predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej, ktorý v piatok získali tlačové agentúry. „Preto odmietame, aby sa spaľovacie vozidlá alebo iné technológie, ktoré nie sú preukázateľne rentabilné, mohli naďalej predávať po roku 2035,“ zdôraznil premiér.
Vláda v Madride reagovala na výroky nemeckého politika Manfreda Webera, predsedu Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá jej najväčšou frakciou v Európskom parlamente (EPP). Ten vo štvrtok po stretnutí s Leyenovou uviedol, že na základe nových návrhov Komisie budú musieť automobilky v prípade nových vozidiel predávaných v EÚ od roku 2035 znížiť ich emisie o 90 % a nie o 100 %. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou Brusel návrhy v tomto zmysle oficiálne predloží budúci týždeň.
