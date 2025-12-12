Danko: Prezident stratil dôveru SNS, už nikdy ho nepodporíme do žiadnej funkcie
Prezident SR Peter Pellegrini stratil dôveru koaličnej SNS. Strana ho už nikdy nepodporí do žiadnej funkcie. Vyhlásil to líder SNS Andrej Danko vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Danko opätovne Pellegriniho skritizoval, najmä v súvislosti s vetovaním zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
„Najprv si zradil Roberta Fica v 2020. O tom, ako si sa stal premiér v 2018 ani nejdem rozprávať, založil si si stranu, pri zostavovaní vlády si si vypýtal ministerstvá, kde máš dlhé prsty (...) a na konci dňa zákon, ktorý horko ťažko schválime v parlamente, ty len tak vrátiš,“ odkázal Danko Pellegrinimu s tým, že tak „hodil Hlas-SD cez palubu“.
Danko zároveň tvrdí, že prezident vedel, aké napätie vyvolá opätovné hlasovanie o tomto zákone. Je preto podľa neho zodpovedný za potýčky, ku ktorým došlo vo štvrtok (11. 12.) medzi poslancami v Národnej rade (NR) SR. „Nesieš plnú zodpovednosť za ten bordel v parlamente,“ skonštatoval.
Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Pellegrini reagoval, že ani po prelomení veta zákon nepodpíše. Trvá na svojich dôvodoch. Poukazoval na absenciu dôvodov na skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Visolajský: Tvrdenie, že mzdy, ktoré vyrokovalo LOZ, zadlžili nemocnice, je hoax
Tvrdenia, že mzdy zdravotníkov, ktoré Lekárske odborové združenie vyrokovalo s vládou, zadlžili nemocnice, označil predseda LOZ Peter Visolajský za hoax.
Fico víta prelomenie veta prezidenta pri zákone o zmene ÚOO, v ďalších voľbách Pellegriniho nepodporí
Premiér Robert Fico víta prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho v prípade zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad v parlamente.
Kuriérska spoločnosť hlási plošný výpadok systémov, doručovanie zásielok je narušené
Známa kuriérska firma intenzívne hľadá riešenie.
SOS/BirdLife sa obáva ohrozenia biotopu chavkoša nočného, Lesy SR to odmietajú
Štátny podnik Lesy SR zásadne odmieta tvrdenia o zničení biotopu, hovorí o odbornom postupe v plnom súlade s ochranou prírody.