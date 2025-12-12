  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.12.2025Meniny má Otília
Bratislava

Erdogan vyzval Putina na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor

  • DNES - 17:54
  • Istanbul
Erdogan vyzval Putina na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok na rokovaní so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vyzval na „obmedzené prímerie“ vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by sa týkalo útokov na prístavy a energetickú infraštruktúru. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Erdogan, ktorý udržiava vzťahy s Kyjevom i Moskvou, na rokovaní s Putinom „naznačil, že obmedzené prímerie vzťahujúce sa na energetické zariadenia a prístavy by bolo prospešné.“

Tento svoj návrh Erdogan prezentoval už koncom novembra, počas videokonferencie koalície približne 30 krajín podporujúcich Kyjev. Uviedol vtedy, že takéto prímerie „by mohlo predstavovať dohodu, ktorá by pravdepodobne vytvorila priaznivé podmienky pre rokovania o komplexnej mierovej dohode“.

O niekoľko dní neskôr Erdogan vyjadril obavy z „znepokojujúcej eskalácie“ v Čiernom mori v podobe útokov na ropné tankery spojené s Ruskom pri tureckom pobreží. K týmto útokom sa prihlásila Ukrajina.

Turecko tento rok usporiadalo tri kolá rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, ktoré nepriniesli žiadny zásadný pokrok, ale viedli k výmene vojnových zajatcov.

Turecko voči Rusku neuplatňuje sankcie a relatívne tesné vzťahy má nielen s Moskvou, ale aj Kyjevom, pričom ukrajinskej armády od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 dodáva bojové drony. Turecko kontroluje Bosporský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ukrajinského obilia a ruskej ropy smerom do Stredozemného mora.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v Kyjeve novinárom povedal, že Turecko pracuje na plánoch prímeria, ktoré sa konkrétne týkajú energetickej infraštruktúry a lodnej dopravy. Uviedol, že Ukrajina túto iniciatívu podporuje a je pripravená zapojiť sa do prípadných rokovaní na úrovni vyjednávacích tímov i lídrov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským

Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Zelenským

DNES - 18:36Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

OSN varuje pred rozšírením konfliktu z KDR do regiónu, obáva sa aj rozpadu KDR

OSN varuje pred rozšírením konfliktu z KDR do regiónu, obáva sa aj rozpadu KDR

DNES - 18:03Zahraničné

Námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix v piatok varoval pred rizikom vypuknutia regionálneho konfliktu v oblasti afrických Veľkých jazier.

Najnovší mierový plán počíta s tým, že Ukrajina pristúpi do EÚ do roku 2027

Najnovší mierový plán počíta s tým, že Ukrajina pristúpi do EÚ do roku 2027

DNES - 18:00Zahraničné

Aktualizovaný mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine počíta s tým, že Kyjev sa stane členom Európskej únie do januára 2027.

Miss Fínska prišla o svoj titul kvôli rasistickému škandálu

Miss Fínska prišla o svoj titul kvôli rasistickému škandálu

DNES - 17:21Zahraničné

Úradujúca Miss Fínska Sarah Dzafceová prišla o titul kráľovnej krásy v súvislosti s rasistickým škandálom, oznámili vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámili organizátori súťaže.

Vosveteit.sk
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu SapsanMoskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečouAdobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP