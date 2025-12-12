Erdogan vyzval Putina na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor
- DNES - 17:54
- Istanbul
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok na rokovaní so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vyzval na „obmedzené prímerie“ vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by sa týkalo útokov na prístavy a energetickú infraštruktúru. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Erdogan, ktorý udržiava vzťahy s Kyjevom i Moskvou, na rokovaní s Putinom „naznačil, že obmedzené prímerie vzťahujúce sa na energetické zariadenia a prístavy by bolo prospešné.“
Tento svoj návrh Erdogan prezentoval už koncom novembra, počas videokonferencie koalície približne 30 krajín podporujúcich Kyjev. Uviedol vtedy, že takéto prímerie „by mohlo predstavovať dohodu, ktorá by pravdepodobne vytvorila priaznivé podmienky pre rokovania o komplexnej mierovej dohode“.
O niekoľko dní neskôr Erdogan vyjadril obavy z „znepokojujúcej eskalácie“ v Čiernom mori v podobe útokov na ropné tankery spojené s Ruskom pri tureckom pobreží. K týmto útokom sa prihlásila Ukrajina.
Turecko tento rok usporiadalo tri kolá rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, ktoré nepriniesli žiadny zásadný pokrok, ale viedli k výmene vojnových zajatcov.
Turecko voči Rusku neuplatňuje sankcie a relatívne tesné vzťahy má nielen s Moskvou, ale aj Kyjevom, pričom ukrajinskej armády od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 dodáva bojové drony. Turecko kontroluje Bosporský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ukrajinského obilia a ruskej ropy smerom do Stredozemného mora.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v Kyjeve novinárom povedal, že Turecko pracuje na plánoch prímeria, ktoré sa konkrétne týkajú energetickej infraštruktúry a lodnej dopravy. Uviedol, že Ukrajina túto iniciatívu podporuje a je pripravená zapojiť sa do prípadných rokovaní na úrovni vyjednávacích tímov i lídrov.
