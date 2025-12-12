  • Články
Kancelár Merz víta plány na zrušenie úplného zákazu spaľovacích motorov

Nemecký kancelár Friedrich Merz privítal plánované zrušenie úplného zákazu automobilov so spaľovacími motormi v Európskej únii od roku 2035. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa informácií agentúry DPA Európska komisia (EK) budúci týždeň predloží návrhy, ktoré predpokladajú možnosť registrácie nových vozidiel so spaľovacími motormi aj po roku 2035. Na základe súčasnej legislatívy by po tomto termíne v EÚ neboli povolené nové vozidlá produkujúce oxid uhličitý. To by v podstate znamenalo úplný koniec pre osobné automobily a dodávky so spaľovacím motorom, či už benzínovým alebo naftovým.

Nespochybňujeme ciele, musíme si ale zvoliť inú cestu na ich dosiahnutie,“ povedal Merz. „Pre ochranu klímy dokážeme niečo urobiť len vtedy, keď budeme mať konkurencieschopný priemysel,“ dodal. „Preto veľmi vítam skutočnosť, že Komisia sa vydáva na cestu prijať budúci týždeň rozhodnutie týkajúce sa najväčšieho priemyselného odvetvia, ktoré máme v Nemecku, konkrétne automobilového priemyslu a jeho budúcnosti,“ priblížil kancelár s tým, že Komisia sa môže spoľahnúť na podporu Berlína.

Automobilový priemysel a jeho dodávatelia v Európe vrátane Nemecka sa nachádzajú vo veľmi náročnej situácii, čiastočne v dôsledku tvrdej konkurencie zo zahraničia, poznamenal Merz. „Preto potrebujeme mať v Európe čo najskôr správne rámcové podmienky, aby malo toto odvetvie v Európe budúcnosť,“ zdôraznil kancelár.

Zdroj: Info.sk, TASR
